Червяков: Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию

Об этом министр экономики Александр Червяков заявил на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и представителями Турецко-Белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), сообщается на официальном сайте Министерства экономики.
По словам министра экономики, Беларусь придавала и придает большое значение развитию международного сотрудничества в различных сферах и выступает за постоянный диалог со всеми странами мира по широкому спектру вопросов.
«Наши регулярные контакты демонстрируют стремление к повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества с Турцией, создают необходимые условия для его активизации, а также позволяют реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы работы», – рассказал Александр Червяков.
На встрече представители турецких деловых кругов проявили заинтересованность к конкретным инвестиционным проектам в Беларуси. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский выразил готовность представить примеры таких проектов на отдельной встрече.
Александр Червяков заверил, что Министерство экономики прилагает все усилия, чтобы сделать условия ведения бизнеса в Беларуси максимально комфортными. Несмотря на то что многое в инвестиционном климате было изменено за последние десять лет в лучшую сторону, в планах еще много того, что предстоит сделать.
В настоящее время проводится работа по корректировке Закона «Об инвестициях». Комплексная корректировка направлена на повышение защиты прав собственности инвестора, в том числе путем введения «стабилизационной оговорки». Она гарантирует инвестору, заключившему инвестиционный договор с Беларусью, стабильность условий в сфере налогообложения.
Далее министр экономики детально пообщался с каждым бизнесменом на тему перспектив сотрудничества и налаживания контактов под каждый проект, в том числе в сферах машиностроения, инфраструктурного строительства, логистики, производства химической продукции и других.
Встреча проходила в конструктивном ключе, доброжелательной атмосфере и с перспективой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Фото: Министерство экономики
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Червяков: Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию
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