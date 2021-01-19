Червяков: Беларусь продолжит развивать индустриальный потенциал – на новой цифровой основе

Александр Червяков назвал основные направления, которые, по мнению Министерства экономики, станут драйверами роста в предстоящем пятилетии. При этом ставка была сделана на опыт практиков и предложения бизнеса и экспертов. Министр подчеркнул, что учтены и внешние сдерживающие условия:
– Программа развития должна не только реагировать и нивелировать вызовы и ограничения, но и создавать основу для будущего роста.
Вместе с тем белорусское государство продолжит сохранять свою социальную направленность, главным продолжит оставаться рост благосостояния людей:
– Основное внимание будет уделено доходам населения, занятости, ценам, доступности жилья и высокотехнологичных услуг в здравоохранении и образовании.
Вторую черту основных контуров программы, утверждать которую предстоит Всебелорусскому народному собранию, министр обозначил так:
– В экономике продолжим развивать индустриальный потенциал в традиционных отраслях – промышленности и сельском хозяйстве, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Третья черта – предстоит сформировать новые высокотехнологичные отрасли и предприятия.
Червяков: совокупность приоритетов пятилетки позволяет обеспечить социальную стабильность в обществе и благополучие гражданФото из архива БЕЛТА
Червяков: медицина в регионах Беларуси станет высокотехнологичной