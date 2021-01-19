Червяков: Беларусь продолжит развивать индустриальный потенциал – на новой цифровой основе



Александр Червяков назвал основные направления, которые, по мнению Министерства экономики, станут драйверами роста в предстоящем пятилетии. При этом ставка была сделана на опыт практиков и предложения бизнеса и экспертов. Министр подчеркнул, что учтены и внешние сдерживающие условия:





– Программа развития должна не только реагировать и нивелировать вызовы и ограничения, но и создавать основу для будущего роста.





Вместе с тем белорусское государство продолжит сохранять свою социальную направленность, главным продолжит оставаться рост благосостояния людей:





– Основное внимание будет уделено доходам населения, занятости, ценам, доступности жилья и высокотехнологичных услуг в здравоохранении и образовании.





Вторую черту основных контуров программы, утверждать которую предстоит Всебелорусскому народному собранию, министр обозначил так:





– В экономике продолжим развивать индустриальный потенциал в традиционных отраслях – промышленности и сельском хозяйстве, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Третья черта – предстоит сформировать новые высокотехнологичные отрасли и предприятия.





