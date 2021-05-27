Червенские лицеисты посетили Курган Славы

Многие из лицеистов впервые увидели мемориальный комплекс, рассказалаВ состав экскурсионной группы вошли активисты БРСМ, члены оборонно-спортивного клуба «Патриот», а также волонтерского отряда «Лицеист», оказывающего помощь ветеранам войны и труда, пожилым людям, инвалидам, одиноким гражданам.В рамках недели краеведения и туризма лицеисты также посетили мемориальный комплекс «Попова Гряда» в Червенском районе. На этом месте когда-то была большая деревня, которую в мае 1944 года ограбили и сожгли немецко-фашистские захватчики, уничтожив при этом 55 мирных жителей.Фото предоставлено лицеем