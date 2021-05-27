Учащиеся Червенского профессионального строительного лицея побывали на экскурсии в мемориальном комплексе «Курган Славы». Поездка, приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошла на традиционной Республиканской неделе краеведения и туризма для детей и молодежи.
Многие из лицеистов впервые увидели мемориальный комплекс, рассказала педагог-организатор лицея Екатерина Ханецкая:
– Поездка на Курган Славы понравилась всем ребятам. Они с большим интересом послушали историю создания мемориального комплекса, задавали вопросы. Особенно их впечатлила высота холма – 35 метров, на которую мы вместе поднялись.
В состав экскурсионной группы вошли активисты БРСМ, члены оборонно-спортивного клуба «Патриот», а также волонтерского отряда «Лицеист», оказывающего помощь ветеранам войны и труда, пожилым людям, инвалидам, одиноким гражданам.
В рамках недели краеведения и туризма лицеисты также посетили мемориальный комплекс «Попова Гряда» в Червенском районе. На этом месте когда-то была большая деревня, которую в мае 1944 года ограбили и сожгли немецко-фашистские захватчики, уничтожив при этом 55 мирных жителей.
Фото предоставлено лицеем
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Червенские лицеисты посетили Курган Славы
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