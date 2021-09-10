Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Черногория ужесточила требования для въезда в страну

Черногория ужесточила требования для въезда в страну

С 14 сентября посещать Черногорию смогут только вакцинированные от коронавирусной инфекции путешественники, при этом до приезда в страну туристы должны сделать две прививки, передает телеканал RTCG.


– Сертификат будет признаваться действительным только в том случае, если пройден полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы, – уточнила информацию министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Чтобы избегнуть карантина, путешественникам нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позже трех суток до въезда в страну, или быстрый тест, со сроком не позднее 48 часов.

Согласно информации Университета Хопкинса, за все время в Черногории COVID-19 унес жизни 1785 пациентов. Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 120 149 человек.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы