Черногория ужесточила требования для въезда в страну

С 14 сентября посещать Черногорию смогут только вакцинированные от коронавирусной инфекции путешественники, при этом до приезда в страну туристы должны сделать две прививки, передает телеканал RTCG.
– Сертификат будет признаваться действительным только в том случае, если пройден полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы, – уточнила информацию министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.
Чтобы избегнуть карантина, путешественникам нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позже трех суток до въезда в страну, или быстрый тест, со сроком не позднее 48 часов.
Согласно информации Университета Хопкинса, за все время в Черногории COVID-19 унес жизни 1785 пациентов. Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 120 149 человек.
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