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  2. «Черная пятница»: столичные магазины объявили скидки 12–14 ноября

«Черная пятница»: столичные магазины объявили скидки 12–14 ноября

Магазины Минска предлагают скидки 12, 13 и 14 ноября. Некоторые из них – до 35%.  Куда отправляться за выгодными предложениями сообщает "Минск-Новости".


«ЦУМ Минск»

12 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

13 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.

ГУМ

12 и 14 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.

13 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.

Универмаг «Беларусь»

12 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.

«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)

12 ноября – 35% на все непродовольственные товары.

13 и 14 ноября – 30% на все непродовольственные товары.

ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)

12 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

13 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

13 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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