«Черная пятница»: столичные магазины объявили скидки 12–14 ноября

Магазины Минска предлагают скидки 12, 13 и 14 ноября. Некоторые из них – до 35%. Куда отправляться за выгодными предложениями сообщает "Минск-Новости".
«ЦУМ Минск»
12 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
13 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ
12 и 14 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.
13 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
Универмаг «Беларусь»
12 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
12 ноября – 35% на все непродовольственные товары.
13 и 14 ноября – 30% на все непродовольственные товары.
ТД «На Немиге» (ул. Немига, 8)
12 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
13 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.
«Лянок» (пр. Независимости, 46)
13 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.