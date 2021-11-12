«Черная пятница»: столичные магазины объявили скидки 12–14 ноября

12 ноября – 27% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.13 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.12 и 14 ноября – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 30 рублей.13 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.12 ноября – 33% от розничной цены на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.12 ноября – 35% на все непродовольственные товары.13 и 14 ноября – 30% на все непродовольственные товары.12 ноября – 30% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.13 ноября – 27% на все непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м, 5% – на продовольственные товары.13 ноября – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.