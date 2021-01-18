Международная федерация хоккея не выдержала политического давления и, сломавшись, приняла самое позорное решение в истории хоккея, а возможно, и всего мирового спорта

То, что в последнее время спортом активно манипулируют в политических и корыстных интересах, уже ни для кого не секрет. Хотя привыкнуть и тем более смириться с этим сложно: чувство гадостности и отвращения от происходящего беспредела не покидает и больно ранит.

В чем шайба виновата? В чем шайба виновата?

Всех, кто не согласен с общей парадигмой, просто нагибают, ломают, прижимают к ногтю или выкидывают, называя это циничное насилие над личностью и свободой «высшим демократическим идеалом».

И сейчас на улице бчб‑шных спортивных коллаборационистов наверняка большой праздник, они сделали то, к чему стремились: нагадили стране и испортили настроение всем болельщикам.

В спорте больше нет мира, а в мире — спорта в его прежнем, классическом кубертеновском понимании.

Как итог — столицы нашей страны в числе хозяек турнира больше нет: спортивные чиновники, садистски полоснув скальпелем своего ничем не подкрепленного решения по живому телу и душам болельщиков, бесстыдно и цинично вычеркнули Беларусь из числа организаторов. Тем самым окончательно дав понять всему миру, что спорта как отдельной и самодостаточной составляющей жизни и общества больше нет. Теперь это просто рычаг, официальный инструмент для решения политических вопросов, существующий лишь в контексте чьих‑либо интересов.Времена в мире настали странные и страшные — осовремененный аналог Средневековья, когда для того чтобы сжечь на потеху толпе на площади живую душу, достаточно было просто указать на жертву пальцем и придумать для нее любое, пусть даже самое нелепое обвинение. Не нужно было ни следствия, ни суда, ни доказательств, ни фактов.Громко заявляющие о своей независимости, честности и праведной объективности международные спортивные сообщества и организации на поверку оказываются лишь дешевым балаганом и ширмой, составной частью большой системы — политически ангажированной схемы, где каждый сверчок знает свой шесток, а свобода выбора и слова лишь красивая вывеска, которая скрывает грязь и ложь.Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, не говоря уж о федерациях по видам спорта, окончательно растеряли свой авторитет и былое уважение — они еще пытаются по старой памяти делать внушительный вид, дуть щеки, напуская на себя важность, и жонглировать серьезными заявлениями, но всем уже давно понятно, кто хозяин, кто вассал и под чью дудку нынче пляшет спортивный мир.О чем говорить, если международные федерации вместо того, чтобы стоять за справедливость и блюсти закон, сами его ни во что не ставят, топчут и нагло попирают. Более того, бодро выполняют заказы по устранению конкурентов, неугодных спортсменов и даже целых стран. За примерами далеко ходить не нужно, просто оглянитесь вокруг: беспрецедентное давление со всех сторон на Россию, вопиющее отстранение от Олимпиады в Рио‑2016 наших гребцов и так далее и тому подобное.Как еще, кроме как грабежом, неприкрытым и наглым политическим бандитизмом, не имеющим ничего общего с олимпийскими принципами и честной игрой, назвать лишение Беларуси права на проведение чемпионата мира?Минск выиграл первенство в честной конкурентной борьбе, и праздник хоккея наверняка прошел бы без сучка и задоринки, стал бы настоящим фестивалем большого спорта и карнавалом ярких эмоций. Но нас просто обокрали, наплевав в души болельщикам. И еще более обидно от того, что плевали свои же, бывшие спортсмены и соотечественники (хотя какие они свои?), которые, предав отцов и матерей, братьев и сестер, высшим идеалом своего существования вдруг стали считать цель нагадить родной стране как можно больше.Диванные войска в современном мире могут работать не хуже артиллерии, и предатели Беларуси, засевшие в Вильнюсе и Варшаве, это прекрасно знают. Через подставные аккаунты они завалили офисы европейских организаций жалобами и гневными вбросами. Попросту говоря, спамом. А ничего больше теперь и не нужно. Времена сейчас такие, что доказательств и вдумчивых обоснований никто не требует, нужен лишь повод, чтобы запустить механизм и активизировать острый нож политической гильотины.ИИХФ благодаря руководителю этой организации Рене Фазелю до последнего момента не сдавался, пытался сохранять лицо и не мешать в кучу спорт с политикой, но теперь пал и этот бастион. Вопиющая политическая ангажированность, которая сегодня тяжелым и удушливым смогом повисла над миром, ставит под сомнение существование всего прежнего мирового спортивного института: прежним спорт и спортивные состязания, будь то чемпионат мира или Олимпиада, уже не будут. Никогда. Здесь больше не осталось ни честной борьбы, ни каких‑либо правил, ни тем более высоких идеалов, а прав лишь тот, у кого больше прав — несогласных и принципиальных просто ломают через колено.Встречаясь не так давно в Минске с Рене Фазелем, Александр ­Лукашенко четко обозначил позицию Беларуси, вокруг разгоревшихся страстей:При этом Александр ­Лукашенко обратил внимание, что, кроме как политических, никаких других поводов и причин для переноса чемпионата мира из Минска нет и быть не может:Те же самые мысли высказал Глава государства и в недавней нашумевшей программе «Действующие лица с Наилей Аскер‑заде» на телеканале «Россия 1»:Эх, бедняга Пьер де Кубертен… Инициатор возрождения и проведения Олимпиад в их современном формате перевернулся бы в гробу, если б узнал, во что политики превратили столь любимый им спорт: «О спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. О спорт! Ты — мир!»