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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Международная федерация хоккея не выдержала политического давления и, сломавшись, приняла самое позорное решение в истории хоккея, а возможно, и всего мирового спорта

Черная клякса на белом льду

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) провел в своем офисе в Швейцарии, пожалуй, самое скандальное совещание в истории. Одной из ключевых и самых злободневных тем, которые обсуждались, стал вопрос о месте проведения чемпионата мира — 2021, который должны были принять в мае — июне Минск и Рига. 

Как итог — столицы нашей страны в числе хозяек турнира больше нет: спортивные чиновники, садистски полоснув скальпелем своего ничем не подкрепленного решения по живому телу и душам болельщиков, бесстыдно и цинично вычеркнули Беларусь из числа организаторов. Тем самым окончательно дав понять всему миру, что спорта как отдельной и самодостаточной составляющей жизни и общества больше нет. Теперь это просто рычаг, официальный инструмент для решения политических вопросов, существующий лишь в контексте чьих‑либо интересов. 

Времена в мире настали странные и страшные — осовремененный аналог Средневековья, когда для того чтобы сжечь на потеху толпе на площади живую душу, достаточно было просто указать на жертву пальцем и придумать для нее любое, пусть даже самое нелепое обвинение. Не нужно было ни следствия, ни суда, ни доказательств, ни фактов.
То, что в последнее время спортом активно манипулируют в политических и корыстных интересах, уже ни для кого не секрет. Хотя привыкнуть и тем более смириться с этим сложно: чувство гадостности и отвращения от происходящего беспредела не покидает и больно ранит.
В чем шайба виновата?
Громко заявляющие о своей независимости, честности и праведной объективности международные спортивные сообщества и организации на поверку оказываются лишь дешевым балаганом и ширмой, составной частью большой системы — политически ангажированной схемы, где каждый сверчок знает свой шесток, а свобода выбора и слова лишь красивая вывеска, которая скрывает грязь и ложь.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, не говоря уж о федерациях по видам спорта, окончательно растеряли свой авторитет и былое уважение — они еще пытаются по старой памяти делать внушительный вид, дуть щеки, напуская на себя важность, и жонглировать серьезными заявлениями, но всем уже давно понятно, кто хозяин, кто вассал и под чью дудку нынче пляшет спортивный мир.

О чем говорить, если международные федерации вместо того, чтобы стоять за справедливость и блюсти закон, сами его ни во что не ставят, топчут и нагло попирают. Более того, бодро выполняют заказы по устранению конкурентов, неугодных спортсменов и даже целых стран. За примерами далеко ходить не нужно, просто оглянитесь вокруг: беспрецедентное давление со всех сторон на Россию, вопиющее отстранение от Олимпиады в Рио‑2016 наших гребцов и так далее и тому подобное.
Всех, кто не согласен с общей парадигмой, просто нагибают, ломают, прижимают к ногтю или выкидывают, называя это циничное насилие над личностью и свободой «высшим демократическим идеалом».
Как еще, кроме как грабежом, неприкрытым и наглым политическим бандитизмом, не имеющим ничего общего с олимпийскими принципами и честной игрой, назвать лишение Беларуси права на проведение чемпионата мира?

Минск выиграл первенство в честной конкурентной борьбе, и праздник хоккея наверняка прошел бы без сучка и задоринки, стал бы настоящим фестивалем большого спорта и карнавалом ярких эмоций. Но нас просто обокрали, наплевав в души болельщикам. И еще более обидно от того, что плевали свои же, бывшие спортсмены и соотечественники (хотя какие они свои?), которые, предав отцов и матерей, братьев и сестер, высшим идеалом своего существования вдруг стали считать цель нагадить родной стране как можно больше.

Диванные войска в современном мире могут работать не хуже артиллерии, и предатели Беларуси, засевшие в Вильнюсе и Варшаве, это прекрасно знают. Через подставные аккаунты они завалили офисы европейских организаций жалобами и гневными вбросами. Попросту говоря, спамом. А ничего больше теперь и не нужно. Времена сейчас такие, что доказательств и вдумчивых обоснований никто не требует, нужен лишь повод, чтобы запустить механизм и активизировать острый нож политической гильотины. 
И сейчас на улице бчб‑шных спортивных коллаборационистов наверняка большой праздник, они сделали то, к чему стремились: нагадили стране и испортили настроение всем болельщикам. 
ИИХФ благодаря руководителю этой организации Рене Фазелю до последнего момента не сдавался, пытался сохранять лицо и не мешать в кучу спорт с политикой, но теперь пал и этот бастион. Вопиющая политическая ангажированность, которая сегодня тяжелым и удушливым смогом повисла над миром, ставит под сомнение существование всего прежнего мирового спортивного института: прежним спорт и спортивные состязания, будь то чемпионат мира или Олимпиада, уже не будут. Никогда. Здесь больше не осталось ни честной борьбы, ни каких‑либо правил, ни тем более высоких идеалов, а прав лишь тот, у кого больше прав — несогласных и принципиальных просто ломают через колено. 

Встречаясь не так давно в Минске с Рене Фазелем, Александр ­Лукашенко четко обозначил позицию Беларуси, вокруг разгоревшихся страстей: 

— Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас.

При этом Александр ­Лукашенко обратил внимание, что, кроме как политических, никаких других поводов и причин для переноса чемпионата мира из Минска нет и быть не может:

— Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают.

Те же самые мысли высказал Глава государства и в недавней нашумевшей программе «Действующие лица с Наилей Аскер‑заде» на телеканале «Россия 1»: 

— Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить. 

Эх, бедняга Пьер де Кубертен… Инициатор возрождения и проведения Олимпиад в их современном формате перевернулся бы в гробу, если б узнал, во что политики превратили столь любимый им спорт: «О спорт! Ты — мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. О спорт! Ты — мир!» 
В спорте больше нет мира, а в мире — спорта в его прежнем, классическом кубертеновском понимании. 
s_kanashyts@sb.by

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