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Чергинец: своим талантом наши авторы должны служить объединению людей

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец признался, что рассматривает Минскую международную книжную выставку-ярмарку не только как большой (и во многом личный) праздник, но и как своеобразный отчет: что сделано Союзом писателей за прошедший год, что еще предстоит сделать. 


–  В эти дни мы представляем целый ряд книг, которых читатели ранее не видели. Сегодня перед писателями стоит серьезный вызов:  проявить всю мощь своего ума и таланта, чтобы сделать мир краше. В последнее время мир потрясают различного рода события, которые могут привести к печальным последствиям. И миссию писателей я вижу в том, чтобы даже при наличии границ не допустить границ в сердцах людей. Своим талантом наши авторы должны служить объединению людей, поиску новых разумных решений. Мы обязаны подумать по тем направлениям, где чувствуется недостаток нашей деятельность – это в том числе и работа с молодежью. Нам нужен не только призыв, но и хорошие талантливые произведения, способные увлечь молодых людей. Именно через книги, литературу они должны понимать свою ответственность перед родителями, государством, Родиной. 

Николай Иванович особо подчеркнул, что государство писателей не оставляет, проявляет к их работе повышенное внимание и заботу:

–  Безусловно, это в первую очередь заслуга нашего лидера Александра Лукашенко. Мы держим отчет перед читателями и перед ним. В ближайшее время мы хотим представить Александр Григорьевичу ряд новых произведений, чтобы показать: писатели не дремлют, по-прежнему держат руку на пульсе. Минская книжная выставка – это большой праздник, и я хочу поблагодарить писателей за их труд, а читателям пожелать хорошего времяпрепровождения. Читайте книги, покупайте книги и думайте о  том, что можно сделать, чтобы наши страны стали еще дружнее. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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