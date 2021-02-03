В грузовике, следовавшем из Венгрии через пункт пропуска «Козловичи», было спрятано более 100 единиц квадрокоптеров, ноутбуков, игровых приставок и других предметов. Их выявили с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– Брестские таможенники установили, что в грузовом отсеке авто находятся «довложения», не схожие с товаром, заявленным в товаросопроводительных документах. 28-летний водитель-экспедитор, житель Брестской области, перемещал товар из Венгрии на территорию ЕАЭС в автопоезде MAN. При дальнейшем таможенном досмотре выявлено свыше 100 единиц незадекларированного товара: предметы бытовой техники, квадрокоптеры, ноутбуки, игровые приставки, мобильные аксессуары, парфюмерия и алкогольные напитки. По предварительной оценке, общая стоимость коммерческой партии товара, которая изъята до решения суда, составила свыше 75 тысяч белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс.
Фото: Государственный таможенный комитет
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Через «Козловичи» пытались незаконно провезти более 100 квадрокоптеров, ноутбуки, игровые приставки
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