Через грязь, пот и холод: в минском ОМОНе прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета

В канун дня образования отрядов милиции особого назначения, который приходится на 22 ноября, в экзамене на стойкость, смелость и мужество приняли участие 28 бойцов.

Лес. Холод. Нагрузка с бронежилетами, шлемами и автоматами – около 10 кг. Ребятам предстоит пробежать более 10 км по лесному массиву, преодолевая различные препятствия: например, огненно-штурмовую полосу и водную преграду. В толпе слышится: «Справимся», «Братья, сможем!»













Омоновцы разминаются, а буквально через пару минут уже бегут. Предстоит марш-бросок. Обычный человек, без специальной физической подготовки, вряд ли бы смог преодолеть такую большую дистанцию, учитывая то, что между каждым этапом – обязательные приседания и отжимания со счетом вслух. Бойцам также необходимо было проползти под наваленными деревьями под дымовой завесой. Важное здесь – проявить не только физическую подготовку, но и правильно обращаться с противогазом. Если неправильно надеть, можно начать задыхаться, наглотаться дыма и выбыть с экзамена.





Самое эффектное на экзамене было прохождение водной преграды тоже под дымовой завесой. Сегодня столбик термометра на отметке -4. Вода ледяная. Но омоновцы без жалостных воплей и стонов мужественно прошли через воду. Потом один мне расскажет:

– Я вообще не сразу понял, что в воде. Было все равно. Я холода не чувствовал.

















После водной преграды бойцы отправились на стрельбище, где нужно было пройти полосу препятствий и показать навыки стрельбы из автомата и пистолета по мишеням. Тут два человека выбыло: автоматы не выстрелили, поскольку они забились грязью после марш-броска.













Полчаса на перевести дух, переодеться и отогреться –и мы отправляемся дальше. Испытуемым предстояло провести спарринг с тремя товарищами поочередно. В итоге оставшиеся бойцы – всего 21 – успешно прошли все испытания на физическую подготовку, силу воли и мужество. В торжественной обстановке береты спецназовцам вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.



























