Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

Приехав на побережье Персидского залива, где пройдут завершающие 3 этапа этого сезона, уже в звании 7-кратного чемпиона Льюис Хэмилтон мог бы позволить себе чуточку расслабиться, как это частенько случалось с ним в предыдущие годы после досрочно завоеванных титулов. Но на автодроме Сахир, где проходит подготовка к Гран-при Бахрейна, британский пилот словно поймал кураж. В субботней квалификации он завоевал свой 10-й в сезоне и 98-й в карьере поул.

Его напарник Вальттерри Боттас лишь на последних секундах квалификационных заездов смог опередить своего главного соперника Макса Ферстаппена. Правда, теперь финн и голландец соперничают уже только за вице-чемпионский титул. Четвертым в итоговом протоколе результатов был Александр Элбон. Таким образом, в гонку пилоты «Мерседес» и «Ред Булл» отправятся с первых двух рядов стартовой решетки парами.

Еще накануне в пятницу тайский гонщик не удержал свой болид на траектории и разбил его об отбойники. Механикам «Ред Булл» пришлось активно и серьезно поработать над восстановлением машины. Благо, что они успешно справились с этой нелегкой задачей, и гонщик сумел исправить свою ошибку высоким квалификационным результатом.

Автодром Сахир значится в числе тех, на которых можно совершать обгоны. Не зря трасса пользуется любовью у многих гонщиков. Вдобавок к этому здесь периодически проходят тесты, посему незнакомым для пилотов этот автодром вряд ли можно назвать. Но как бы то ни было, трассы, где можно обгонять соперников, как правило, лучше всего подходят для группы лидеров чемпионата. И случись даже какая-то неурядица или сбой, затем в гонке можно будет наверстать упущенное. То есть, более быстрые машины на финише обычно оказываются впереди более медленных. Поэтому скорее всего нам следует ожидать спор за победу и распределение мест на подиуме среди именно этой четверки.

И только в случае, если лидеры между собой «подерутся», борясь за лучшее место под солнцем, остальным откроется возможность приехать на финиш с бонусной картой на распитие шампанского.

Судя по временным показателям, даже Александр Элбон вряд ли в гонке будет претендовать на подиум, если не будет форс-мажорных обстоятельств. Свой лучший зачетный круг тайский пилот «Ред Булл» проехал на секунду медленнее обладателя поул-позишн. Тогда как в следующую секунду вместе с Алексом вместились еще 8 его соперников. Именно с ними скорее всего придется вести основную борьбу Элбону, чтобы добиться высокого результата. А важность его сейчас как никогда велика. Осталось всего две недели до объявления руководством австрийской команды имени своего второго пилота на следующий сезон. Так что мотивации Александру не занимать. Тем более, что следом за ним на старте будет именно Серхио Перес, главный кандидат на замену тайского гонщика. Мексиканец на своем «Рэйсинг Поинт» был на своем лучшем квалификационном круге всего в 0,05 сек позади.

«Рено» идет плечом к плечу

Гонщики французской команды и вовсе показали беспрецедентно равную борьбу. Интервал в 0,002 сек, который зафиксировали суперточные швейцарские хронометры между болидами Даниеля Риккиардо и Эстебана Окона, в реалии составляет всего каких-то 11 см длины кузова болида. И это при средней скорости в 200 км/ч, которую машины показывают при прохождении круга в 5.5 км на автодроме Сахир.

На этом фоне счет во внутрикомандной дуэли 15:2 в пользу австралийца выглядит не таким уж и разгромным. А то по паддоку уже поползли слухи, что руководство команды «Рено» разочаровалось в своем дебютанте, несмотря на его разрекламированный талант и французские корни. Стали поговаривать, что прошлые успехи Окона были возможны лишь благодаря слабости его соперников. Когда же он попал в пару к Дэну Риккиардо, то так и не смог противопоставить тому ничего из своего гоночного арсенала. Не будем забывать, что помимо разгрома в квалификационной дуэли, Эстебан весьма посредственно выглядит и в общем зачете чемпионата. В то время как Риккиардо с 96-ю очками замыкает первую «шестерку», его юный французский напарник всего лишь на 12-м месте с 40 очками. Именно поэтому «Рено» в командном зачете проигрывает в борьбе за 3-е место в Кубке конструкторов 13 очков «МакЛарен» и 18 очков «Рэйсинг Поинт».

А сзади «в затылок дышит» итальянская скудерия «Феррари», которую французы опережают всего на 6 очков.

Что касается будущего Риккиардо, то в следующем сезоне его ждут в «МакЛарен». Легендарная британская «конюшня» после неудачного похода за славой в партнерстве с японскими мотористами «Хонда» и последовавших за этим двух лет вынужденного «сожительства» с «Рено» со следующего сезона возвращается под эгиду «Мерседес». И с учетом репутации немецких двигателей, а также уже имеющегося у британцев неплохого болида, у Дэна будет неплохая возможность не только почаще подниматься на подиум, но и даже побеждать в гонках.

А вот будущее Эстебана Окона может оказаться еще менее перспективным, чем сейчас. К нему в пару под знамена «Рено» приходит в следующем сезоне двукратный чемпион Фернандо Алонсо. Испанский ветеран полон амбиций, энергии, и еще вряд ли растерял свой гоночный талант, несмотря на кажущийся предельный возраст для автогонщика – 39 лет. Еще свежи в памяти события, когда Стоффель Вандорн вчистую проиграл Алонсо в команде «МакЛарен Хонда», что фактически похоронило дальнейшую карьеру в общем-то талантливого бельгийского гонщика в Формуле-1.

«Рэйсинг Поинт» обещает сюрприз

Пятая позиция, которую завоевал Серхио Перес для своего старта в воскресной гонке, кому-то может показаться случайной, поскольку его напарник Лэнс Стролл будет стартовать лишь 13-м. Напомним, на прошлом Гран-при в Турции канадец завоевал свой первый и пока что единственный в формульной карьере поул.

Но внимательно изучив полученную от «Рэйсинг Поинт» документацию, мы пришли к выводу, что скорость машин этой команды позволяла и второму их пилоту быть на уровне первой шестерки гонщиков.

Оказалось, что произошла ошибка командного мостика, и на решающую попытку Стролл получил вместо более мягкого и быстрого комплекта «софт» изношенный комплект шин «медиум». И несмотря на то, что в первом сегменте у юного канадца был высокий 2-й результат, во втором сегменте он не смог найти недостающие «пол-секунды», чтобы пройти в финальную часть квалификации.

Реальная скорость «Рэйсинг Поинт», похоже, позволяет пилотам этой «конюшни» бороться за лидерство в группе «остальных». Так, мы по привычке с прошлого сезона называем те команды, которые при обычных условиях не претендуют на места на подиуме. Правда, если в прошлом году лидирующая группа состояла из 6 машин, то в этом, в связи с провалом «Феррари», 2-й эшелон начинается с 5-го места.

Судя по всему, в случае инцидентов у пилотов «Мерседес» или «Ред Булл», главными претендентами на освободившиеся места на подиуме будут скорее всего гонщики «Рэйсинг Поинт».

То, что Лэнс Стролл стартует 13-м, вовсе не означает, что канадца следует уже заранее вычеркивать из этой борьбы. Несмотря на большую финансовую поддержку его отца, фактически купившего бывшую «Форс Индиа» для своего сына, младший Стролл обладает, как оказалось, еще и гоночным талантом. Особенно ему удаются стартовые прорывы, в чем наверняка мы сможем в очередной раз убедиться на старте Гран-при Бахрейна.

«Альфа Таури» впереди «Феррари»

Темп, который на протяжении пятничных и субботних заездов показывали благодаря моторам «Хонда» болиды «Альфа Таури», оставляет надежду, что две итальянские скудерии снова сойдутся в схватке своих гонщиков между собой. «Феррари» не удалось пробиться в финальную часть квалификации. Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут стартовать с 6-го ряда. И им придется испытать на себе неуступчивость машин Пьера Гасли и Даниила Квята, которые будут у них на пути к «очковой зоне».

Пару пилотов «Альфа Таури» разделил еще и Ландо Норрис. Британец на своем «МакЛарен» допустил ошибку в своей финальной попытке. Не будь этого, его результат был бы явно получше. Напарник Ландо испанец Карлос Сайнс стал причиной появления «красных флагов» во втором сегменте. Его болид остановился в конце стартовой прямой поперек траектории из-за технической неисправности: заблокировались задние колеса. Очевидно, имела место какая-то проблема с подвеской.

В последнее время «Альфа Таури» все чаще оказывается впереди «Феррари», сегодня все 4 итальянские машины были фактически рядом. Но фанатов легендарной «конюшни» Энцо Феррари все же должно беспокоить такое соседство, когда обе машины маленького гоночного коллектива из Фаенцы оказываются впереди самой легендарной команды Формулы-1 из Маранелло.

Гонка начнется в воскресенье в 17.00 по минскому времени.