Чемпионат по фотобердингу состоится 27 февраля с 9:00 до 15:00, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Сфотографировать птиц на природе можно будет как самостоятельно, так и в составе команды. Задача – сделать как можно больше снимков пернатых.
Напоминаем условия участия.
Фотографировать птиц на природе можно одному или в команде. Необходимо найти как можно больше разных пернатых.
Обязательна регистрация. Заявки принимаются до 17:00 26 февраля. Нужно загрузить форму заявки, заполнить ее и отправить на электронный адрес levy@ptushki.org. Участие в чемпионате бесплатное.
Из-за погодных условий число пернатых в Минске увеличивается. Все они – в поисках тепла и еды. Даже редко встречающийся и к тому же пугливый снегирь в эти дни может попасться на глаза. Но фотографировать этих птиц нужно аккуратно и очень быстро. Они могут начать беспокоиться, вследствие чего начнут летать больше обычного. Из-за этого птицы могут потратить много энергии и даже погибнуть.
Фото: БЕЛТА
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Чемпионат по фотобердингу пройдет в конце февраля
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