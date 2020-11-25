Десятки гомельчан высказались против переноса Чемпионата мира по хоккею-2021

В Гомельском ледовом дворце сегодня собрались десятки гомельчан, недовольных разговорами о возможном переносе чемпионата мира по хоккею-2021 (напомним, он должен пройти в Беларуси и Латвии). Это юные спортсмены, ветераны хоккея и просто любители этого увлекательного зимнего вида спорта. Главная идея митинга-встречи: направить обращение от белорусов во все хоккейные международные инстанции о недопустимости лишить Беларусь ледового праздника. Инициатором такого народного волеизъявления стал депутат Палаты представителей Национального собрания Виталий Уткин.
В холле Гомельского ледового дворца немногие взрывоопасно, многие мужчины и даже мальчишки пришли сюда «на взводе». Виной всему появившаяся на просторах интернета информация о том, что нашу страну могут лишить мирового хоккейного первенства. Официального подтверждения этим новостям нет, но общественность встревожена.
15-летний воспитанник ДЮСШ ХК «Гомель» Матвей Романюк не скрывает эмоций:
– Всегда и везде, со времен Древней Греции, твердят, что спорт вне политики – это олимпийский принцип. Мы хотим чемпионат, хотим увидеть лучших хоккеистов планеты в Беларуси! Почему миллионы белорусов должны быть лишены этого праздника?
Кстати, в Гомеле хоккеем занимается свыше 400 ребят. 15 лет в городе над Сожем действует единственная в стране школа хоккейных вратарей «Рысь». Созданная знаменитым белорусским голкипером Александром Шумидубом при ХК «Гомель», она уже подарила миру 10 выпускников, которые защищали и защищают хоккейные ворота от АХЛ до Экстралиги. С молодежью согласно и старшее поколение, дополняет диалог тренер-преподаватель ДЮСШ ХК «Гомель» Вячеслав Зверев:
– Знаете, уличные выступления, недовольства, столкновения с полицией, проходят во многих странах мира: США, Польше, Франции, вон в российском Хабаровске. Но это не мешает там играть в хоккей. Почему нас постоянно пытаются унизить? Объясните логику?
Кстати, в 2014 году Беларусь впервые, но весьма успешно, приняла 78-й по счету мировой хоккейный чемпионат. Он проводился на двух аренах: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Чемпионом мира в пятый раз стала сборная России. За весь период продаж было реализовано около 650 000 билетов на матчи чемпионата, из которых иностранным болельщикам было реализовано 60 000. 22 мая 2014 года на турнире был установлен абсолютный рекорд посещаемости мировых хоккейных первенств. После четвертьфинальных матчей число зрителей, посетивших встречи чемпионата мира в Минске, достигло 582 032 человек! После окончания четвертьфиналов президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель заявил, что этот чемпионат мира лучший за все время проведения этих соревнований, которые насчитывают без малого 100 лет. Именно к нему, правда, через посредника, хотят обратиться гомельчане, рассказал выступивший перед собравшимися депутат Палаты представителей Национального собрания Виталий Уткин:
– От лица парламента и хоккейной общественности Беларуси мы написали обращение к президенту Федерации хоккея России знаменитому Владиславу Третьяку, он член совета Международной федерации хоккея, чтобы он помог белорусам отстоять наш чемпионат. Более того, есть предложение создать электронную площадку для сбора подписей в защиту чемпионата мира по хоккею 2021 года и проведения его в Минске. Если за такую петицию подпишутся миллионы белорусов, просто будет стыдно своровать у нас чемпионат. Хоккей, как и любой спорт, должен быть вне «грязной» политики. Гомель – это первая площадка, для обсуждения этой актуальной темы, уверен, к нам подключатся скоро все города, да и деревни страны.
В Гомеле фактически запущено общенациональное обсуждения важнейшей спортивной темы – как сохранить Чемпионат Мира по хоккею 2021 в Беларуси.