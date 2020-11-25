Десятки гомельчан высказались против переноса Чемпионата мира по хоккею-2021

В Гомеле фактически запущено общенациональное обсуждения важнейшей спортивной темы – как сохранить Чемпионат Мира по хоккею 2021 в Беларуси.

В Гомельском ледовом дворце сегодня собрались десятки гомельчан, недовольных разговорами о возможном переносе чемпионата мира по хоккею-2021 (напомним, он должен пройти в Беларуси и Латвии). Это юные спортсмены, ветераны хоккея и просто любители этого увлекательного зимнего вида спорта. Главная идея митинга-встречи: направить обращение от белорусов во все хоккейные международные инстанции о недопустимости лишить Беларусь ледового праздника. Инициатором такого народного волеизъявления стал депутат Палаты представителей Национального собрания Виталий Уткин.В холле Гомельского ледового дворца немногие взрывоопасно, многие мужчины и даже мальчишки пришли сюда «на взводе». Виной всему появившаяся на просторах интернета информация о том, что нашу страну могут лишить мирового хоккейного первенства. Официального подтверждения этим новостям нет, но общественность встревожена.не скрывает эмоций:Кстати, в Гомеле хоккеем занимается свыше 400 ребят. 15 лет в городе над Сожем действует единственная в стране школа хоккейных вратарей «Рысь». Созданная знаменитым белорусским голкипером Александром Шумидубом при ХК «Гомель», она уже подарила миру 10 выпускников, которые защищали и защищают хоккейные ворота от АХЛ до Экстралиги. С молодежью согласно и старшее поколение, дополняет диалогКстати, в 2014 году Беларусь впервые, но весьма успешно, приняла 78-й по счету мировой хоккейный чемпионат. Он проводился на двух аренах: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Чемпионом мира в пятый раз стала сборная России. За весь период продаж было реализовано около 650 000 билетов на матчи чемпионата, из которых иностранным болельщикам было реализовано 60 000. 22 мая 2014 года на турнире был установлен абсолютный рекорд посещаемости мировых хоккейных первенств. После четвертьфинальных матчей число зрителей, посетивших встречи чемпионата мира в Минске, достигло 582 032 человек! После окончания четвертьфиналов президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель заявил, что этот чемпионат мира лучший за все время проведения этих соревнований, которые насчитывают без малого 100 лет. Именно к нему, правда, через посредника, хотят обратиться гомельчане, рассказал выступивший перед собравшимися