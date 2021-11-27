Чемпионат Европы по танцевальному спорту среди молодежи пройдет 4–5 декабря в Минске

Минск 4–5 декабря примет чемпионат Европы по танцевальному спорту среди молодежи. Компанию ему составит международный турнир АLLIANCE ТROPHY 2021.
За титул чемпионов Европы будут бороться танцевальные пары из более чем 20 стран. Традиционно соревнования в комбинации стандартной и латиноамериканской программ считаются одними из самых сложных среди дисциплин танцевального спорта.
4 декабря днем на паркете Дворца спорта пройдут предварительные отборочные раунды соревнований, а в вечернем отделении состоятся полуфинальный и финальный туры, которые определят исход титульного турнира Европы. В турнире АLLIANCE ТROPHY 2021 спортсмены будут соревноваться в классовых и открытых категориях в различных дисциплинах.
Вот расписание. Начало отделений 4 и 5 декабря: 09:30, 14:30, 19:00 (чемпионат Европы по танцевальному спорту среди молодежи: 4 декабря, 14:30 – предварительные раунды, 19:00 – полуфиналы, финал). Торжественная церемония открытия состоится 4 декабря в 19:00.
Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), РОО «Белорусский альянс танцевального спорта», Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Минский горисполком при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси.
Официальные информационные партнеры международного турнира – портал sb.by и «Альфа Радио».