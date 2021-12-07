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  2. Чемпионат Европы по шорт-треку в Германии в 2022 году отменен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по шорт-треку в Германии в 2022 году отменен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по шорт-треку 2022 года не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

Иллюстративное фото

Соревнования отменили на фоне неблагоприятной эпидобстановки и действующих в Германии коронавирусных ограничений. Заинтересованность в проведении состязаний в те же даты выразили Нидерланды, но перенос турнира, как заявили в ISU, невозможен.

Напомним, чемпионат Европы по шорт-треку должен был пройти 14–16 января в Дрездене. 
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Фото: РЕЙТЕР
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