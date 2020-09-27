Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершился в «Раубичах»

В мужских соревнованиях приняли участие все сильнейшие биатлонисты нашей национальной команды. После пятничного спринта, в котором тройка призеров финишировала буквально в секундах друг от друга, было понятно: и в гонке преследования от спортсменов стоит ждать упорной борьбы. Впрочем, в пасьюте если не все, то очень многое решила стрельба. При куда более сильном ветре, чем тот, что был во время спринта, «на ноль» отстреляться не удалось никому. Антон Смольский, допустивший всего лишь один промах на четырех огневых рубежах, стал победителем. Следом за ним финишировали Сергей Бочарников и Максим Воробей, допустившие 4 и 3 промаха соответственно и проигравшие лидеру больше минуты. Итоги двух гонок подвел старший тренер нашей мужской команды Андрей Падин .- Ребята показали такую красивую борьбу, что я получил удовольствие не только как тренер, но и как болельщик. Было приятно, интересно смотреть на спортсменов. Они показали достаточно хорошие результаты. Порадовала и стрелковая составляющая: здесь были нюансы, на которые стоит обратить внимание, - они показательны для разбора ошибок. Все строится в хорошем, правильном направлении.- Рассчитывали на высокую плотность результатов в спринте?- Да. Может быть, не настолько высокую, но предпосылки к этому были. План подготовки сформирован практически для всех членов национальной команды. Отдельная корректировочная работа была в зависимости от состояния спортсменов – некоторым снижали нагрузку, некоторых даже освобождали от тренировок, когда у них были завышенные показатели по биохимии. Но для этого и существует оперативный биохимический контроль, чтобы вовремя «поймать» спортсмена, сделать корректировки в тренировочном процессе, чтобы он и дальше мог тренироваться не в ущерб себе. Ребята порадовали: даже если брать в расчет, что соревновались в своем кругу, борьба между ними была настолько острой, что появлялось чувство, что находимся не на чемпионате Беларуси, а на соревнованиях более высокого ранга.- Можно ли проецировать результаты ребят на зиму и стоит ли ждать от них такой же высокой конкуренции в сезоне?- Конечно. Разница между лыжами и роллерами есть, но она не настолько высока, чтобы была сильно ощутимая разница при переходе на снег. Тем более ребята у нас опытные – они и зимой не раз показывали острую конкурирующую борьбу. Поэтому, если не произойдет никаких форс-мажоров вроде заболеваний и травм, они будут так же достойно смотреться между собой на соревнованиях мирового уровня.В женском спринте Динара Алимбекова победила, опередив ближайшую из соперниц больше чем на полминуты. Но для победы в гонке преследования этого оказалось недостаточно: на последней стойке Динара допустила два промаха и, отмотав штрафные круги, ушла на дистанцию всего в двух секундах от преследовавшей ее Елены Кручинкиной. Отставание Елене удалось отыграть – на финише она опередила Динару Алимбекову на 8,8 секунды.После гонки Динара признавалась: расстроена результатом, поскольку такое количество промахов недопустимо. Елена Кручинкина не скрывала: и в спринте, и в гонке преследования не слишком хорошо чувствовала себя ходом по дистанции. Но тренеры женской команды не раз отмечали, что пока команда не «разгоняется», а чемпионат страны они рассматривали как контрольный срез после проведенного большого объема работы.- Радует, что все с большего здоровы. К сожалению, нерв в шейном отделе зажало у Иры Кривко, поэтому мы освободили ее от участия в чемпионате страны, - говорил старший тренер женской команды Олег Рыженков. – В остальном девочки здоровы, прошли летнюю подготовку почти без срывов. У некоторых были простудные заболевания, но справились – все нормально. Что касается чемпионата Беларуси, это довольно серьезные соревнования, но специальной подводки к ним мы не делали: соревнуемся здесь сами с собой, смотрим уровень готовности на данном этапе. Со стрельбой лежа и в спринте, и в гонке преследования девушки практически справились, но сегодняшняя гонка показала, что при сильном ветре девушкам не хватает уверенности, которая у них есть на тренировках. Над этим еще надо много работать.Накануне Международный союз биатлонистов принял решение о том, как будет проходить новый сезон Кубка мира. Напомним, ранее IBU объявил, что отменены юниорские этапы Кубка IBU и ноябрьские-декабрьские этапы Кубка IBU. Более высокий по своему рангу Кубок мира будет проходить по расписанию, но с небольшими поправками. Первый этап стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Второй должен был принимать шведский Эстерсунд, но биатлонисты менять локацию не будут – проведут его также в Финляндии. Третий и четвертый этапы состоятся в австрийском Хохфильцене. Чемпионат мира в новом сезоне, как и планировалось, пройдет в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля.Глава IBU Олле Далин прокомментировал: Международный союз биатлонистов в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами смог найти решения, которые позволят сохранить здоровье биатлонистов и в то же время провести максимальное количество мероприятий. Наши биатлонисты не скрывают – этой новости они ждали с нетерпением. Теперь с таким же нетерпением ждут и старта сезона.- Эта новость, безусловно, порадовала, - говорил Андрей Падин. – Ребята могли очень сильно расстроиться, если бы сезона не было, поскольку они очень активно и трудоемко готовились к нему все лето. После прошлого сезона у них остался небольшой след неудовлетворенности, поэтому в этом сезоне они хотят проявить себя с самой лучшей стороны. То, что мест проведения соревнований стало меньше, даже хорошо, поскольку переезды очень сильно выводят спортсменов из равновесия.К подготовке к новому сезону наши биатлонисты вернутся через неделю. Сначала соберутся в «Раубичах», а после этого, если все будет в порядке, отправятся на вкатку.Фото Дениса КОСТЮЧЕНКО