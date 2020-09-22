Чемпионат Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах» пройдет со зрителями на трибунах

В чемпионате и первенстве страны примут участие спортсмены трех возрастных категорий – кроме мужчин и женщин за награды поборются юниоры и юниорки, юноши и девушки. В пятницу, 25 сентября, биатлонисты будут соревноваться в спринтах, а в воскресенье, 27 сентября, – в гонках преследования.Напомним, ранее старшие тренеры мужской и женской национальных команд Андрей Падин и Олег Рыженков говорили о том, что в чемпионате Беларуси по летнему биатлону планируют принять участие все сильнейшие биатлонисты страны.10:20 – спринт, 10 км (мужчины, юниоры)11:50 – спринт, 7,5 км (женщины, юниорки)13:20 – спринт, 7,5 км (юноши)15:00 – спринт, 6 км (девушки)09:45 – гонка преследования, 12,5 км (мужчины, юниоры)11:15 – гонка преследования, 10 км (женщины, юниорки)12:45 – гонка преследования, 10 км (юноши)14:15 – гонка преследования, 7,5 км (девушки)Фото Дениса Костюченко