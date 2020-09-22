В пятницу в «Раубичах» стартует чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Изначально турнир планировали провести без зрителей, поскольку в РЦОП введен режим ограниченного посещения, но все же на время соревнований ограничения решили снять – понаблюдать за соревнованиями биатлонистов смогут все желающие.
В чемпионате и первенстве страны примут участие спортсмены трех возрастных категорий – кроме мужчин и женщин за награды поборются юниоры и юниорки, юноши и девушки. В пятницу, 25 сентября, биатлонисты будут соревноваться в спринтах, а в воскресенье, 27 сентября, – в гонках преследования.
Напомним, ранее старшие тренеры мужской и женской национальных команд Андрей Падин и Олег Рыженков говорили о том, что в чемпионате Беларуси по летнему биатлону планируют принять участие все сильнейшие биатлонисты страны.
Расписание соревнований:
25 сентября
10:20 – спринт, 10 км (мужчины, юниоры)
11:50 – спринт, 7,5 км (женщины, юниорки)
13:20 – спринт, 7,5 км (юноши)
15:00 – спринт, 6 км (девушки)
27 сентября
09:45 – гонка преследования, 12,5 км (мужчины, юниоры)
11:15 – гонка преследования, 10 км (женщины, юниорки)
12:45 – гонка преследования, 10 км (юноши)
14:15 – гонка преследования, 7,5 км (девушки)
Фото Дениса Костюченко
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Чемпионат Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах» пройдет со зрителями на трибунах
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