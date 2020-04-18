Чемпионат Беларуси по футболу. В матче с двумя удалениями «Витебск» обыграл «Динамо» (Брест) со счетом 1:0

Игра 5-го тура между «Витебском» и действующим чемпионом страны брестским «Динамо» состоялась сегодня на витебском Центральном спортивном комплексе.

Матч прошел со зрителями. На ЦСК их собралось 283 человек. Всех, кто пришел на стадион, организаторы попросили соблюдать меры предотвращения распространения инфекций. То есть размещаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии друг от друга. Чтобы свести к минимуму контакты в местах массового скопления болельщиков, точки общепита на матче не работали. Зрителям старше 65-и лет, а также людям с ослабленным иммунитетом и признаками респираторных заболеваний посещать общественные места не рекомендовали.

Судья-информатор в громкоговоритель напоминал зрителям, что не стоит трогать руками глаза, нос и рот: «Будьте заботливы по отношению друг к другу и оставайтесь здоровы». На входе болельщиков встречали бутылочки с дезинфицирующей жидкостью. А вот пятеро ребят, приехавшие поддержать чемпиона из Бреста и вовсе пришли на стадион в противочумных костюмах и респираторах. Один из молодых людей, представившийся Василием, не скрывал, что опасается короновируса:

- Мы почти сутки добирались до Витебска на электричках (заметим, что «Динамо» на игру прилетело на самолете - С.Г.). Надеемся, что наша команда выиграет здесь со счетом 2:0.

Витебские болельщики придерживались иного мнения:

- Чемпиону «Витебску» будет сложно противостоять, но мы надеемся на положительный результат. Спорт, футбол - это праздник. Поэтому мы пришли на стадион.

Что же касается фанатской трибуны хозяев, она пустовала. Двое молодых людей, которых я на ней встретил, объяснили, что «ультрас» из-за пандемии решили не собираться большой компанией на стадионе. Хотя ничто не помешало ребятам вывесить баннер в память о бывшем пресс-секретаре ФК «Витебск» Юрии Бурякине, который недавно ушел из жизни.

Первый тайм в целом был равным. А вот его концовка прошла под диктовку хозяев. После 30-й минуты Артем Гуренко мог отличиться дважды. Сначала, замыкая грамотный прострел партнера, он не попал в створ. А затем уже после его прострела мяч угодил в штангу.

Под самый занавес тайма хорошо по мячу приложился витебский бразилец Сантос, но угрозу отвел голкипер брестчан Павел Павлюченко.

Казалось, что второй тайм явился продолжением первого. Хозяева чаще владели мячом и остро били по воротам. Гости изредка отвечали контратаками.

На 73 минуте арбитр из Минска Сергей Чистов за вторую желтую карточку удалил брестского легионера Габи Кики.

На 85 минуте вторую красную карточку у гостей за фол на Сантосе в собственной штрафной площади заработал динамовец Евгений Хачереди. Судья указал на «точку». 11-метровый четко реализовал вышедший на замену Ион Николаеску. «Витебск» вышел вперед - 1:0. Минимальный перевес хозяева удержали до конца матча.



