Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Чемпионат Беларуси по футболу стартует матчами в Минске и Солигорске

Чемпионат Беларуси по футболу стартует матчами в Минске и Солигорске

Сегодня вечером двумя матчами стартует очередной чемпионат страны по футболу. В Минске встретятся РЦОР-БГУ и БАТЭ (начало матча запланировано на 17.00), а в Солигорске «Шахтер» примет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино (19.00).

В Кубке Беларуси «Шахтер» сумел справиться с сопротивлением «Торпедо-БелАЗа», но что будет в первом туре чемпионата? Фото: vk.com/fcshakhterby

Первый тур растянется на четыре дня и закроется только 22 марта. Помимо сегодняшних поединков в программе следующие матчи: «Динамо» (Брест) — «Смолевичи», «Динамо» (Минск) — «Рух», «Витебск» — «Городея», «Ислочь» — «Неман», «Слуцк» — «Славия» и «Белшина» — «Минск».

Высокое внимание, конечно, будет приковано к играм с участием БАТЭ и двух «Динамо» — брестского и минского. Но статус гвоздевого поединка тура, пожалуй, имеет соперничество в Солигорске. «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ», которые по итогам прошлого чемпионата заняли третье и шестое места соответственно, и в этом году также ставят перед собой высокие цели. А кроме того, интерес к этому матчу подогревается тем, что недавно эти команды играли друг другом на четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. «Шахтер» нанес торпедовцам два поражения (1:0 и 2:0), но ему пришлось тяжело в обоих матчах. И сегодня команда из Жодино, разумеется, полна решимости поквитаться за кубковые неудачи.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром — Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси
В Калинковичском районе сегодня почтили память жертв концлагеря «Озаричи»
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Объем оказанных в 2019 году платных бытовых услуг в Минске сопоставим с объемом платных образовательных и медуслуг
Как украсить стену над диваном: 25 вариантов декора
Посольство Беларуси в России поможет 53 белорусам вернуться домой из Внуково
В Нацбанке объяснили, почему в обменниках временно может не хватать долларов
В Беларуси прорабатываются варианты доставки лекарств на дом
"Мог быть миллионером..." — в Верховном Суде продолжается процесс по "делу банкиров"
Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очевидное — невероятное
Воздушные суда при ввозе в Беларусь освобождаются от НДС
В Минской области на одного безработного приходится почти 10 вакансий
Эксперт: с инфекциями нельзя бороться кампанейски
Почему тепличные условия не ведут к росту переработки
В Мозырском районе сосед спас на пожаре односельчанина, его престарелая мать погибла
Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ
Минчанка украла маленького шпица для своей немецкой овчарки
Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с долей государства
Граждане, прибывшие в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран, должны соблюдать порядок самоизоляции
В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Карантин не карантин, а кушать хочется и надо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ