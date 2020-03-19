Чемпионат Беларуси по футболу стартует матчами в Минске и Солигорске

В Кубке Беларуси «Шахтер» сумел справиться с сопротивлением «Торпедо-БелАЗа», но что будет в первом туре чемпионата? Фото:

vk.com/fcshakhterby

Первый тур растянется на четыре дня и закроется только 22 марта. Помимо сегодняшних поединков в программе следующие матчи: «Динамо» (Брест) — «Смолевичи», «Динамо» (Минск) — «Рух», «Витебск» — «Городея», «Ислочь» — «Неман», «Слуцк» — «Славия» и «Белшина» — «Минск».Высокое внимание, конечно, будет приковано к играм с участием БАТЭ и двух «Динамо» — брестского и минского. Но статус гвоздевого поединка тура, пожалуй, имеет соперничество в Солигорске. «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ», которые по итогам прошлого чемпионата заняли третье и шестое места соответственно, и в этом году также ставят перед собой высокие цели. А кроме того, интерес к этому матчу подогревается тем, что недавно эти команды играли друг другом на четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. «Шахтер» нанес торпедовцам два поражения (1:0 и 2:0), но ему пришлось тяжело в обоих матчах. И сегодня команда из Жодино, разумеется, полна решимости поквитаться за кубковые неудачи.