Чемпион мира по сноуборду погиб во время подводной охоты

Трагедия произошла недалеко от австралийского города Голд-Кост, пишет СтарХит.

Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время подводной охоты в Австралии.

Тело 32-летнего сноубордиста обнаружил другой дайвер. Прибывшие на место происшествия медики 45 минут пытались спасти Пуллина, но их старания оказались тщетными. Как сообщили полицейские города Голд-Кост, спортсмен плавал в одиночку и шансов спастись у него не было.

Алекс Пуллин выигрывал чемпионаты мира по сноуборд-кроссу в 2011 и 2013 годах. Также он нес флаг Австралии на Олимпиаде в российском Сочи.