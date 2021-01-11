Чемпион мира по биатлону и тренер Петр Ивашко поделился впечатлениями о выступлениях белорусских спортсменов на этапе Кубка мира в Оберхофе. По словам специалиста, уровень результатов позволяет с оптимизмом ждать скорого чемпионата мира.
– Впечатления от выступлений белорусской сборной очень хорошие. Видно, что появился командный дух, вера в свои силы. Это сказалось и на точности стрельбы. Да и ход по дистанции радует. Прошло уже пять этапов Кубка мира, но при этом все бегут достаточно ровно, ни у кого нет заметных провалов. Лишь Никита Лобастов и Дмитрий Лозовский чередуются от этапа к этапу в силу молодости. Остальные же отрабатывают от и до, не сбавляют темпа. Это говорит о том, что подготовка и заложенная функциональная база оказались на хорошем уровне. Важно понимать, что подготовку наши спортсмены ведут с прицелом на чемпионат мира. Именно там можно будет делать выводы и давать оценки. Но этап в Оберхофе при этом очень важный и показательный. Первые старты после Нового года всегда непростые. Большинство команд в этот период уходят на подготовку, производят своего рода перезагрузку, проводят сборы. Поэтому сбой в соревновательном режиме и перенесенные нагрузки часто сказываются на результатах. Но наши ребята в Оберхофе выглядели как минимум не хуже, чем в декабре, подошли в хорошей готовности. При том что трасса в Оберхофе очень непростая. Там сложный рельеф: есть и крутые подъемы, и спуски с опасными виражами. Отдыхать негде. Плюс свежий снег, который всегда становится испытанием для сервис-групп. И все это наша команда выдержала на высоком уровне. Спортсмены чувствуют, что способны бороться за лидерство. Это позволяет с оптимизмом ждать чемпионата мира.
Фото: biathlonworld.com
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Чемпион мира по биатлону Петр Ивашко – о белорусах в Оберхофе
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