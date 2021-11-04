Чемоданова: я не поменяла, а расширила направление деятельности

В эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" Ольга Чемоданова рассказала о работе в своей новой должности начальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
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Напомним, Чемоданова возглавила управление в октябре. До этого, с декабря 2018 года, она руководила пресс-службой МВД.
– Я не поменяла, а, наоборот, расширила направление деятельности. Причем настолько, что сама этого не ожидала. Но я не перестану быть полковником. Вы же понимаете, что звание сохраняется, оно никуда не пропало. Разрешение на ношение форменной одежды с отличительными знаками также сохранено. Я могу принимать участие в мероприятиях Министерства внутренних дел: для меня это всегда будет приятно и важно, – призналась Ольга Николаевна.
Она добавила, что по-прежнему осталась активным гражданином со своей позицией, общественником, женщиной и мамой.
– Но немного поменялся вектор, – добавила Чемоданова. – И раньше, и новый коллектив объединен одной идеей и стремлением.
Руководитель рассказала, что ее первый рабочий день в управлении начался с различных визитов.
– В последующие дни также было распределено, где я должна быть: на каком предприятии, в какой организации, с каким коллективом встречаться. Работа идеолога строится на общении с людьми, на понимании и единой сфере интересов. Когда я вступила в новую должность, у меня уже был определенный план. Я распределила акценты. Приоритетным направлением, с учетом всех произошедших событий, стала работа с общественными организациями и СМИ, – пояснила Чемоданова.