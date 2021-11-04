Чемоданова: я не поменяла, а расширила направление деятельности

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Напомним, Чемоданова возглавила управление в октябре. До этого, с декабря 2018 года, она руководила пресс-службой МВД.– призналась Ольга Николаевна.Она добавила, что по-прежнему осталась активным гражданином со своей позицией, общественником, женщиной и мамой.– добавила Чемоданова.Руководитель рассказала, что ее первый рабочий день в управлении начался с различных визитов.– пояснила Чемоданова.