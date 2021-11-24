Чемоданова о ситуации с беженцами: у меня вопрос, где женские общественные организации западных стран?

Председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин обратилась к западным коллегам: «А где женские общественные организации западных стран? Неужели они не видят, что нужна помощь детям?»
– Это все политическая игра, и мы прекрасно понимаем, что Беларусь сейчас в той сложной ситуации, когда нападки прилетают со всех сторон. Но белорусы всегда были отзывчивы к чужой беде. Кроме того, у меня как представителя БСЖ вопрос. А где другие общественные женские организации западных стран? Неужели они не видят, что нужна помощь детям? Разве мы должны делить детей по национальности? В какой бы стране он ни находился – ему нужна помощь. Я желаю, чтобы все женщины мирового сообщества присоединились к нам. Но лишь дружественные нам страны всегда на связи. Из европейских стран, к сожалению, ответа не было. Письма, обращения готовились неоднократно. Вот только ответ не последовал.