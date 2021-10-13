Чемоданова о новой должности: приоритетным направлением я определила работу с общественными организациями

О своих профессиональных планах в новой должности рассказала начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в эфире программы "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1".
– Я бы не стала рассуждать, понижение это или повышение. В любом случае это новый этап в моей жизни, который напрямую никак не будет связан с правоохранительными органами. Но сфера интересов достаточно широкая. И для меня это очень важно, что я теперь буду приносить пользу не только милицейскому обществу, но и в целом. Все-таки столица – это основной регион, самый многолюдный и густонаселенный, – пояснила она.
По словам гостьи студии, это было сугубо ее решение:
–Сначала мне предложили эту должность, и я рассмотрела предложение положительно. Это многогранная деятельность, где я бы хотела реализовать себя и как руководитель, и как гражданин своей страны, – отметила Чемоданова.
Она также рассказала, какие концепции и направления в новой для нее деятельности будут основными:
– Я не буду раскрывать все секреты о том, как будет складываться дальнейшая деятельность в данной сфере. Но для себя я выбрала приоритетное направление – это работа с общественными организациями. На мой взгляд, эта сфера требует особого внимания. Ведь общественные организации – это то ядро и костяк, который сегодня формирует и общественное мнение, и в целом идеологическую повестку для нашей столицы, – поделилась мнением Чемоданова.
Фото из архива БЕЛТА