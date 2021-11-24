Чемоданова: люди сами приносят к нам помощь и просят передать нуждающимся беженцам

По словам председателя Минской городской организации Белорусского союза женщин Ольги Чемодановой, в этот раз на границу доставили большой груз: детское питание, пюре, печенье, крупы, тушенку и многое другое.
–Координатором по сбору помощи был Белорусский союз женщин. Непосредственно Минская городская организация БСЖ, которая в своем помещении сосредоточила весь гуманитарный груз, а сегодня утром в 06:20 вместе со студентами столичных вузов загрузили его в машину. Участие в этом принимали как первичные организации БСЖ в Минске, так и столичные предприятия. То, что мы собираем помощь беженцам, люди обсуждали. Многие приходят сами: приносят пакеты с одеждой и едой. И не просят отчитаться. Люди просто приносят помощь тем, кто в этом нуждается.
Также Ольга Чемоданова акцентировала внимание на активности белорусской молодежи: «Ребята без всяких капризов помогали разгружать и погружать груз в течение двух дней. Также стоит отметить и работу волонтеров-студентов, которые дежурят здесь. Многие молодые люди в лагере не первые сутки и вкладываются по полной, чтобы помочь».