Чем запомнился Дворец Независимости самым красивым девушкам страны - репортаж

По праву одна из самых красивых экскурсий состоялась сегодня в официальной резиденции Президента – во Дворце Независимости. При этом сам Александр Лукашенко не раз повторял, что Дворец не его личная собственность, а владение белорусского народа и государства. Несколько лет назад его двери были открыты для всех желающих. Именно поэтому здесь так часто бывают не только иностранные делегации, но и обычные белорусы. На очереди – участницы «Мисс Беларусь - 2021» с семьями. Кстати на финале конкурса Президент присутствовал лично в качестве зрителя. Сегодня же наши красавицы приехали во Дворец Независимости что называется "с ответным визитом". О том, что их впечатлило здесь больше всего – в нашем репортаже.
Привычную тишину зала торжественных церемоний, которую нарушал разве что шум дождя за окном, этим субботним утром прервал звонкий стук каблучков, вспышки камер и приятные женские голоса. Исключительно модельной походкой одна за одной конкурсантки направлялись вглубь зала. Здесь совсем недавно открылась выставка народного творчества и ремесел «Пояс адзiнства», приуроченная ко Дню народного единства, который наша страна с размахом отметила вчера. Девушки оценили изделия народных мастеров - от гончарного искусства до лозоплетения. Отдельное внимание обратили на одежду с вышивкой – ведь одним из этапов конкурса было дефиле в национальных костюмах.
Но больше всего красавиц поразило то, что каждый элемент Дворца был сделан именно белорусами. Такова была принципиальная позиция Главы государства, - подчеркнула, проводившая экскурсию, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Она отметила, что усилия конкурсанток, которые несколько месяцев готовили для страны замечательное мероприятие, не остались без внимания. Наталья Николаевна раскрыла секрет: девушек пригласили во Дворец инициативно. А обращаясь к самым красивым девушкам страны, уточнила:
- Вы должны знать, понимать и видеть, где сегодня пишется история Беларуси.
Как в любой сказке не один Дворец не обходится без своей королевы, так и в нашем Дворце Независимости сегодня она была. И не одна. По словам новоиспеченной «Мисс Беларусь - 2021» Дарьи Гончаревич, в такой прекрасной обстановке каждая девушка чувствует себя принцессой. Не скрывая эмоций, Дарья дополнила, что ее внутренний эстет ликует:
- Я во Дворец приехала впервые, взяла с собой своего молодого человека и маму. И как только мы переступили порог, то я почувствовала некоторое волнение. Потому что вокруг нас находится невероятная красота. Не секрет, что я очень люблю сочетание белого и золотого цветов. Для меня – это личная эстетика. Поэтому я получаю нереальное удовольствие и наслаждаюсь этой атмосферой.
Молодой человек нынешней "Мисс Беларусь" Руслан Самбук, который сегодня также впервые во Дворце, добавил:
- Потрясающая архитектура. Я горжусь нашими белорусскими мастерами, художниками. Как они постарались для того, чтобы достичь такого поразительного результата. Да еще и в такие сжатые сроки. Чувства переполняют.
Впрочем, сам по себе Дворец не является вещью в себе, согласно задумке, он стал частью патриотического квартала, который на протяжении более чем 10 лет создавался в центре нашей столицы. Само же здание Дворца было возведено и сдано в эксплуатацию действительно в рекордные сроки – ровно за 30 месяцев. Над его созданием трудились лучшие специалисты и мастера страны. Аккурат, к саммиту Глав государств СНГ и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 24 октября 2014 года.
Многие красавицы приезжали на экскурсию со своими семьями. Возможностью увидеть изнутри Дворец Независимости воспользовались Юрий и Наталья Иовлевы из Бреста. И остались под большим впечатлением. Их дочь Юлия стала первой вице-мисс нашей страны. Причем во Дворце девушка не в первый раз – участвовала в Венском балу, Республиканском балу выпускников. Рассказала:
- Каждый раз попадая сюда, я испытываю чувство гордости за нашу страну и за наших людей. Очень хотела, чтобы и мои родные испытали те же эмоции.
Уже сегодня социальные сети наших красавиц пополнятся новыми фото. А их девушки делали действительно много. Ведь не каждый день выпадает честь побывать в таком знаковом месте, подчеркивает вторая вице-мисс Беларуси Александра Попок:
- В большей степени было интересно все увидеть своими глазами. Известный всему миру Зеленый зал, зимний сад, музей подарков… И только потом делать фото, чтобы сохранить себе на память.
Demeshko@sb.by
Фото БЕЛТА