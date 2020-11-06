Чем заняться в выходные в Минске: идеи для нескучного досуга

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pixabay.com

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minskmuseum.by

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В субботу,пройдет концерт "Музыка в усадьбе". В музыкальное путешествие предлагают отправиться вместе с Татьяной Старченко (фортепиано) и Евгением Видановым (флейта). Это отличная возможность для погружения в романтическую атмосферу усадеб XIX века. Прозвучат произведения белорусских композиторов и владельцев усадеб и замков: Станислава Монюшко, Наполеона Орды, Михала Клеофаса Огинского и Матея Радзивилла, а также других композиторов эпохи романтизма – Михаила Глинки, Александра Грибоедова и Фридерика Шопена.Многие столичные театры временно приостановили показы спектаклей. Возможность посмотреть постановку, да еще при этом не выходя из дома, зрителям даритВ теплой домашней атмосфере можно насладиться хитами РТБД «Шлюб з ветрам», «Бетон» и «Паляванне на сябе».в выходные приглашает минчан и гостей столицы на выставку творческих работ по искусству аранжировки цветов и японской живописи «Краски осени». Можно будет оценить элементы фитодизайна и изобразительного искусства Японии, созданные на основе растений ботанического сада. Посетить выставку можно до 11 ноября.Город постепенно теряет красно-желтый окрас, а вы все еще не разбавили свою ленту атмосферными осенними фото?!У вас есть последний шанс. Отправляйтесь в городской парк или лес, прихватите с собой чай или кофе в термосе и не забудьте хорошее настроение!В столице началась подготовка к самому волшебному празднику года. И хотя до Рождества и Нового года еще больше месяца, в Минске уже устанавливают главные атрибуты праздника – елки. Создать волшебное настроение и посмотреть на каркасы новогодних красавиц уже можно на столичных улицах Столетова и Асаналиева, в парке Михаила Павлова. Всего в Минске установят 31 праздничное дерево.А если уж совсем неохота выходить из дома, можно весело провести вечер в компании с новым русским сериалом «Беспринципные», который уже считают лучшей комедией осени-2020. Сериал раскрывает все подробности жизни московских мажоров, которые чаще других попадают в нелепые и смешные истории. В картине сыграли Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Юрий Колокольников и другие звезды.Еще предлагаем найти несколько минут и оценить взорвавший YouTube клип на песню Baby Shark. У видео более семи миллиардов просмотров! Но и дизлайков достаточно – 10 миллионов (и это при 22 миллионах лайков!).