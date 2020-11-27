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Чем удивят усадьбы Деда Мороза в регионах

До Нового года еще больше месяца, но подготовка к празднику стартовала в регионах страны. Свои коррективы внесла эпидемиологическая ситуация: в этом году главный волшебник страны, Дед Мороз из Беловежской пущи, может поздравить желающих даже виртуально, по видеосвязи через интернет. И не обязательно планировать поездку в Каменецкий район, чтобы встретиться с Дедом Морозом лично. Корреспондент sb.by узнала, где в регионах готовят к открытию необычные программы с участием новогодних персонажей.


Детский культурно-анимационный центр готовится к открытию в Браславе и стартует как раз с новогодней программы «Почта Деда Мороза». Часть здания регионального узла почтовой связи передали Браславскому районному объединению музеев, некоторые комнаты арендовал центр культуры. Помещения ремонтируют, создают в них специальные аттракционы. К примеру, комнату страха, чтобы в Новый год ребята вступили более смелыми, пояснила заместитель директора Браславского районного центра культуры Елена Зубко. Автором проекта выступил режиссер народного театра РЦК Евгений Набеев. 


Традиционно резиденции Деда Мороза организуют лесхозы страны. По информации пресс-секретаря Минлесхоза Анастасии Докучаевой, усадьбы собирались открыть в Белыничском, Горецком и Костюковичском лесхозах. Однако окончательное решение еще не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В то же время Жлобинский лесхоз планирует организовать традиционные праздничные представления с Дедом Морозом в охотничьей усадьбе «Фольварк Бельчо». Изюминка этого года – участие  супергероев из известных мультфильмов.  Стартуют программы с 15 декабря и продлятся до 9 января. В прошлые годы на новогодние гулянья приезжали группы не только из Жлобинского, но и из Бобруйского района. В этом году участники представлений получат специальные  «Сертификаты супергероя». 

Фото Евгения Набеева
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