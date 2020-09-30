Чем удивили суперфиналисты республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Суперфиналисты достойно прошли три серьезных испытания, первым из которых стала пресс-конференция. Компетентное жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, педагоги-методисты и практики, лучшие учителя прошлых лет задавали вопросы на разные профессиональные темы.Изюминкой суперфинала стал конкурс мини-уроков. Непростая у судей стояла задача: каждый участник смог ярко продемонстрировать не только знание своего предмета, его значимость, но и умение увлечь учеников, в роли которых выступили коллеги. У каждого – свой креативный подход. Например, на уроке музыки Светланы Адамчук из Гродненской городской гимназии узнали, что инструментом для мелодии могут стать самые разные подручные предметы, что любая музыка – это язык души, в звуках которого выражена сама жизнь. А вместе с учителем математики Натальей Щегловой из Витебской СШ № 31 ученики вывели математическую формулу успеха участников конкурса «Учитель года – 2020».А вот формулой успеха для своих настоящих учеников суперфиналистка поделилась и в своем выступлении о роли учителя – финальном задании:В суперфинал попали не только учителя с внушительным опытом из разных регионов, но и молодые представители этой профессии. Среди них – учитель географии СШ № 19 Гомеля Вадим Лосев, который, как и его коллеги, подчеркнул в своем выступлении ответственность каждого педагога за судьбу своей страны:Состоялась также церемония награждения участников конкурса, которые победили в различных номинациях, ну а главная интрига – кто станет лучшим учителем страны в этом году – будет раскрыта накануне профессионального праздника.Тепло всех конкурсантов поблагодарил председатель жюри – ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук. В том числе и от имени своих студентов за то, что они смогли через этот конкурс познакомиться с новыми методиками, лучшим педагогическим опытом страны:Людмила Побудей (учитель начальных классов гимназии №1 имени К. Калиновского г. Свислочь), Светлана Адамчук (учитель музыки Гродненской городской гимназии), Вадим Лосев (учитель географии СШ №19 г. Гомеля), Марина Капцевич (учитель биологии СШ №8 г. Гомеля), Виктория Гяч (воспитатель дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка «Солнышко» г. Слуцка), Наталья Щеглова (учитель математики СШ №31 г.Витебска), Ольга Трухан (учитель немецкого языка СШ №3 г. Орши), Василий Малиновский (учитель русского языка и литературы Молодечненской СШ №1 имени Янки Купалы).