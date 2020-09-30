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Чем удивили суперфиналисты республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Имя лучшего учителя страны станет известно 2 октября. Сегодня состоялся суперфинал конкурса, который стартовал 21 сентября. На протяжении недели 56 педагогов, победители областных и минских городских этапов, состязались в профессиональном мастерстве. В суперфинале встретились восемь конкурсантов. 


Суперфиналисты достойно прошли три серьезных испытания, первым из которых стала пресс-конференция. Компетентное жюри, в состав которого вошли доктора и кандидаты наук, педагоги-методисты и практики, лучшие учителя прошлых лет задавали вопросы на разные профессиональные темы. 

Изюминкой суперфинала стал конкурс мини-уроков. Непростая у судей стояла задача: каждый участник смог ярко продемонстрировать не только знание своего предмета, его значимость, но и умение увлечь учеников, в роли которых выступили коллеги. У каждого – свой креативный подход. Например, на уроке музыки Светланы Адамчук из Гродненской городской гимназии узнали, что инструментом для мелодии могут стать самые разные подручные предметы, что любая музыка – это язык души, в звуках которого выражена сама жизнь. А вместе с учителем математики Натальей Щегловой из Витебской СШ № 31 ученики вывели математическую формулу успеха участников конкурса «Учитель года – 2020».

А вот формулой успеха для своих настоящих учеников суперфиналистка поделилась и в своем выступлении о роли учителя – финальном задании:

– Я учитель и осознаю свою ответственность за будущее своей любимой страны, обучаю и воспитываю тех, кому предстоит формировать это будущее. Моя цель – не только передать опыт предыдущих поколений, но и помочь принять и реализовать главные ценности – добро и трудолюбие, правду и справедливость, честь и милосердие.



В суперфинал попали не только учителя с внушительным опытом из разных регионов, но и молодые представители этой профессии. Среди них – учитель географии СШ № 19 Гомеля Вадим Лосев, который, как и его коллеги, подчеркнул в своем выступлении ответственность каждого педагога за судьбу своей страны:

– Все, что мы говорим и транслируем, дети воспринимают и понимают. Поверив нам однажды, они верят всю оставшуюся жизнь.

Состоялась также церемония награждения участников конкурса, которые победили в различных номинациях, ну а главная интрига – кто станет лучшим учителем страны в этом году – будет раскрыта накануне профессионального праздника.

Тепло всех конкурсантов поблагодарил председатель жюри – ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук. В том числе и от имени своих студентов за то, что они смогли через этот конкурс познакомиться с новыми методиками, лучшим педагогическим опытом страны:

– Жюри было непросто определить лучших. Мы впечатлены, сколько интересных находок вы можете предложить коллегам! Как и вашими выступлениями, в подготовку которых вы вложили не только свой профессионализм, талант, но и сердце. 

Суперфиналистами конкурса стали:

Людмила Побудей (учитель начальных классов гимназии №1 имени К. Калиновского г. Свислочь), Светлана Адамчук (учитель музыки Гродненской городской гимназии), Вадим Лосев (учитель географии СШ №19 г. Гомеля), Марина Капцевич (учитель биологии СШ №8  г. Гомеля), Виктория Гяч (воспитатель дошкольного образования дошкольного центра развития ребенка «Солнышко» г. Слуцка), Наталья Щеглова (учитель математики СШ №31 г.Витебска), Ольга Трухан (учитель немецкого языка СШ №3 г. Орши), Василий Малиновский (учитель русского языка и литературы Молодечненской СШ №1 имени Янки Купалы).





















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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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