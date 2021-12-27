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Чем полезны фисташки – рассказывает диетолог

Врач-диетолог Татьяна Разумовская раскрыла пользу фисташек. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: pixabay.com

По словам медика, этот продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет обмен веществ. 

– В фисташках содержится витамин B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры. Помните, что от нехватки биотина страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови, – отметила Татьяна Разумовская. 

Специалист добавила, что в этом продукте также содержится большое количество калия и магния, которые способствуют укреплению сосудов и нормализации сердцебиения. 

– Норма потребления фисташек в день для взрослого человека – до 15 штук. Для детей – не более семи, – подчеркнула диетолог.  

Помните, что фисташки могут вызвать аллергию. Кроме того, они очень калорийны – около 550–560 килокалорий на 100 граммов.
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