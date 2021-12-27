Чем полезны фисташки – рассказывает диетолог

По словам медика, этот продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и ускоряет обмен веществ.– В фисташках содержится витамин B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры. Помните, что от нехватки биотина страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови, – отметила Татьяна Разумовская.Специалист добавила, что в этом продукте также содержится большое количество калия и магния, которые способствуют укреплению сосудов и нормализации сердцебиения.подчеркнула диетолог.Помните, что фисташки могут вызвать аллергию. Кроме того, они очень калорийны – около 550–560 килокалорий на 100 граммов.