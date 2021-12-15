Чем полезна мякоть кокоса и кокосовое молоко? Разбираемся со специалистом

Вы, должно быть, слышали о пользе кокоса. Елена Кален – психолог и эксперт в психологии снижения веса рассказала об основных преимуществах употребления мякоти кокоса и кокосового молока.

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Кокос действительно содержит множество питательных веществ. Он чрезвычайно богат медью, селеном, железом, фосфором, калием, магнием и цинком. Несмотря на меньшие концентрации, фолиевая кислота, витамин С и тиамин, присутствующие в кокосе, могут действительно улучшить Ваше самочувствие с течением времени при регулярном потреблении.

Елена Кален

фото из личного архива

Кокос - отличное средство от запоров. Дело в том, что запор - это результат диеты с низким содержанием клетчатки. Но если вы едите кокос, Вы никогда не будете страдать от таких проблем. Знаете ли вы, что 61% мякоти кокоса состоит из клетчатки? Вот почему здоровье Вашего кишечника и дефекация находятся под контролем.

Кроме того, кокос - это богатый источник монолаурина и лауриновой кислоты, что делает его антибактериальным и противогрибковым по своей природе. Поэтому считается, что потребление кокоса, может помочь защитить организм от инфекций и вирусов. А содержащиеся в нем антиоксиданты уменьшают повреждение клеток активными формами кислорода.

Кроме того, известно, что кокос контролирует уровень холестерина. Известно, что триглицериды, содержащиеся в кокосе, быстрее сжигают жир и подавляют аппетит, что делает кокос отличным средством для похудения.

Кокосы содержат значительное количество жира, но, в отличие от других орехов, они содержат жир, который в основном находится в форме насыщенных жирных кислот со средней длиной цепи (СЦЖК), в частности, лауриновой кислоты. СЦЖК быстрее расходуются организмом и с меньшей вероятностью откладываются в виде жира.

Но какие преимущества имеет кокосовое молоко? В отличие от коровьего молока, кокосовое молоко не содержит лактозы, поэтому его можно использовать в качестве заменителя молока для людей с непереносимостью лактозы. Кокосовое молоко также является популярным выбором среди веганов и является отличной основой для смузи, молочных коктейлей или в качестве молочной альтернативы при выпечке.

Рецепт от eda.sb.by



• Свекла - 1 штука

• Картофель - 1 штука

• Лук репчатый - 1 головка

• Растительное масло - 1 столовая ложка

• Стебель сельдерея - ½ штуки

• Морковь - ½ штуки

• Помидоры - 2 штуки

• Тертый имбирь - 1 чайная ложка

• Консервированная кукуруза - 2 столовые ложки

• Рубленная кинза (кориандр - )2 столовые ложки

• Кокосовое молоко - 1 стакан

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу

1. Запеките свеклу, остудите и очистите от кожуры. Картофель почистите, нарежьте кубиками и поставьте вариться в маленькой кастрюле с небольшим количеством воды.2. Разогрейте масло в сковороде. Добавьте порезанные лук, морковь, сельдерей и тертый имбирь, тушите на медленном огне несколько минут. Добавьте нарезанные на кубики помидоры, посолите и продолжайте тушить еще несколько минут. Добавьте в сковороду картофель (вместе с водой, в которой он варился), закройте крышкой и готовьте на медленном огне 5 минут.3. Поместите содержимое сковороды в блендер, добавьте свеклу и пюрируйте. Верните суп на огонь и, помешивая, введите кокосовое молоко.4. Разлейте суп по тарелкам, добавьте в каждую немного сладкой кукурузы и рубленой кинзы.