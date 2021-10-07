Чем опасно употребление семечек – рассказывает диетолог

По словам специалиста, польза семечек зависит от вида. Свойства тыквенных и подсолнечных семечек отличаются.– отметила Наталья Сычева.Врач также предупредила, что употребление большого количества подсолнечных семечек негативно влияет на иммунную систему.– подчеркнула диетолог.