Чем опасно употребление семечек – рассказывает диетолог

Диетолог Наталья Сычева назвала полезные и вредные свойства семечек. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам специалиста, польза семечек зависит от вида. Свойства тыквенных и подсолнечных семечек отличаются.
– Я бы особо выделила пользу тыквенных семечек. У них масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему, – отметила Наталья Сычева.
Врач также предупредила, что употребление большого количества подсолнечных семечек негативно влияет на иммунную систему.
– Там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но и достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда их соотношение нарушается, это может повлиять на иммунитет и активизировать воспалительные процессы в организме, – подчеркнула диетолог.