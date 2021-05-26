Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, чем опасны колбасные изделия.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, в данном продукте содержится нитрит натрия, который повышает риск развития рака.
– Помимо нитрит натрия, в колбасе содержатся трансжиры, сахар и прочее. В 2015 году этот продукт Всемирная организация здравоохранения отнесла к канцерогенам, – отметил Мясников.
Врач также отметил, что потребление большого количества колбасных изделий может пагубно отразиться на мужском здоровье.
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Чем опасна колбаса – отвечает врач
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