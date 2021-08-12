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  2. «Челси» во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

«Челси» во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте состоялся поединок за Суперкубок УЕФА. Английский «Челси» одолел испанский «Вильярреал» (основное и дополнительное время – 1:1, серия пенальти – 6:5) и выиграл свой второй Суперкубок УЕФА после победы в 1998 году. Дружина из Лондона стала одиннадцатой командой, которой удалось завоевать этот престижный трофей больше одного раза.



«Синие» владели преимуществом, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 56 на 44, удары – 21:11, в створ ворот – 7:4, угловые – 9:5) и отпраздновали в общем-то закономерную викторию. Хотя чашу весов в свою сторону они смогли склонить лишь в драматичной серии пенальти.

На 27-й минуте Хаким Зиеш, воспользовавшись классным прострелом Кая Хаверца, вывел «Челси» вперед.

Однако испанский коллектив не сдался и, прибавив в активности, восстановил статус-кво. На 73-й минуте это техничным ударом сделал один из лидеров «Вильярреала» Жерар Морено.

Серия пенальти выдалась крайне напряженной и с обоюдными шансами на успех. Но в итоге победа осталась за лондонцами.

Нельзя не отметить рискованный, но в то же время оказавшийся провидческим ход главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который на предпоследней минуте дополнительного времени сделал замену вратаря: вместо Эдуара Менди на поле появился Кепа Аррисабалага, который впоследствии стал героем серии пенальти. Он отразил два удара с точки. А голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо парировал один одиннадцатиметровый.



Белорусский судья Алексей Кульбаков был заявлен на эту игру в качестве четвертого рефери.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Чаще других этот состоящий всего из одного матча турнир выигрывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан» (оба – по пять раз).
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Фото: РЕЙТЕР
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