«Челси» во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

«Синие» владели преимуществом, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 56 на 44, удары – 21:11, в створ ворот – 7:4, угловые – 9:5) и отпраздновали в общем-то закономерную викторию. Хотя чашу весов в свою сторону они смогли склонить лишь в драматичной серии пенальти.На 27-й минуте Хаким Зиеш, воспользовавшись классным прострелом Кая Хаверца, вывел «Челси» вперед.Однако испанский коллектив не сдался и, прибавив в активности, восстановил статус-кво. На 73-й минуте это техничным ударом сделал один из лидеров «Вильярреала» Жерар Морено.Серия пенальти выдалась крайне напряженной и с обоюдными шансами на успех. Но в итоге победа осталась за лондонцами.Нельзя не отметить рискованный, но в то же время оказавшийся провидческим ход главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который на предпоследней минуте дополнительного времени сделал замену вратаря: вместо Эдуара Менди на поле появился Кепа Аррисабалага, который впоследствии стал героем серии пенальти. Он отразил два удара с точки. А голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо парировал один одиннадцатиметровый.Белорусский судья Алексей Кульбаков был заявлен на эту игру в качестве четвертого рефери.Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Чаще других этот состоящий всего из одного матча турнир выигрывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан» (оба – по пять раз).