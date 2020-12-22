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  2. «Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче Премьер-лиги

«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче Премьер-лиги

Встречей между «Челси» и «Вест Хэмом» на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился 14-й тур чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля взяли верх со счетом 3:0, благодаря чему поднялись сразу на несколько строк в турнирной таблице и теперь располгаются на пятом месте.


«Синие» подходили к матчу не в лучшем настроении, так как потерпели два поражения подряд от «Эвертона» (0:1) и «Вулверхэмптона» (1:2), из-за которых оказались в середине таблицы. Однако в игре против «Вест Хэма» подопечные Фрэнка Лэмпарда реабилитировались в глазах своих болельщиков.

Хозяева поля с самого начала игры принялись активно искать счастья в атаке – и очень скоро были вознаграждены за старания. На 10-й минуте мяч в ворота вколотил Тиагу Силва, воспользовавшийся выверенным навесом Мэйсона Маунта с углового.



Счет 1:0 очень долго не менялся. Однако ближе к окончанию поединка «Челси» упрочил преимущество. Голевой дубль оформил Тэмми Абрахам, отличившийся на 78-й и 80-й минутах.

Все попытки «Вест Хэма» забить хотя бы мяч престижа ни к чему не привели. 



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Остальные матчи этого тура, которые состоялись 19–21 декабря, завершились так: «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» – 0:7, «Саутгемптон» – «Манчестер Сити» – 0:1, «Эвертон» – «Арсенал» – 2:1, «Ньюкасл» – «Фулхэм» – 1:1, «Брайтон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:1, «Тоттенхэм» – «Лестер» – 0:2, «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» – 6:2, «Вест Бромвич» – «Астон Вилла» – 0:3, «Бернли» – «Вулверхэмптон» – 2:1.

Таблицу возглавляет действующий чемпион «Ливерпуль», имеющий на своем счету 31 очко. Ближайшими преследователями «красных» являются «Лестер» (27), «Манчестер Юнайтед» (26), «Эвертон» (26), «Челси» (25), «Тоттенхэм» (25), «Саутгемптон» (24) и «Манчестер Сити» (23).

В списке бомбардиров лидирует египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который к настоящему моменту отличился 13 раз.
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Фото: РЕЙТЕР
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