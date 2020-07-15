«Челси» победил «Норвич» и укрепился на третьем месте в таблице АПЛ

«Норвич», уже утративший шансы на сохранение места в АПЛ на следующий сезон, подходил к игре, имея в пассиве серию из семи поражений подряд. А «Челси», который ведет борьбу за медали, выиграл пять из семи последних встреч. В общем, перед игрой мало кто сомневался в том, что «синие» возьмут верх, а многие предвкушали разгром. Однако у хозяев поля, пусть они по итогам и отпраздновали победу, возникли проблемы с преодолением оборонительных бастионов гостей.«Челси» имел подавляющее преимущество, что ярко отразилось в статистике (удары – 22:2, в створ ворот – 6:0, угловые – 8:1, процент владения мячом – 67 на 33). Однако мяч в игре был всего один. Его автором стал форвард лондонского клуба Оливье Жиру, конвертировавший в гол классный навес Кристиана Пулишича на третьей добавленное к основному времени первого тайма минуте. Кстати, с 2012 года французский нападающий забил головой 31 мяч, что является лучшим результатом этого периода.Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (93 очка), который досрочно оформил чемпионство. Далее в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Сити» (72), «Челси» (63), «Лестер» (59) «Манчестер Юнайтед» (59) и «Вулверхэмптон» (55).АПЛ возобновилась 17 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей на трибунах. Тренерам можно проводить по пять замен.