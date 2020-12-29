«Челси» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

«Челси» подходил к поединку, имея в пассиве три поражения в четырех последних матчах и, разумеется, был полон решимости викторией реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Однако сделать этого не смог.Оливье Жиру вывел «синих» вперед на 34-й минуте. Но победный счет они не удержали. Когда шла 50-я минута, «Астон Вилла» восстановила статус-кво усилиями Анвара Эль-Гази. И больше счет на табло лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» не менялся.В еще одном поединке игрового вечера «Кристал Пэлас» и «Лестер» тоже поделили очки – 1:1. А изначально запланированная на 28 декабря игра между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» перенесена на более поздний срок из-за того, что несколько футболистов «МС» заразились COVID-19.На сегодня запланированы встречи «Бернли» – «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» – «Арсенал», «Вест Бромвич» – «Лидс», «Саутгемптон» – «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». А завтра будут сыграны матчи «Тоттенхэм» – «Фулхэм» и «Ньюкасл» – «Ливерпуль».Во главе турнирной таблицы идет действующий чемпион «Ливерпуль» (32 очка), вслед за которым в лидирующей группе располагаются «Лестер» (29), «Эвертон» (29), «Манчестер Юнайтед» (27), «Астон Вилла» (26), «Челси» (26), «Тоттенхэм» (26), «Манчестер Сити» (26) и «Саутгемптон» (25).