Завтра закрывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка

Осталось всего два дня, чтобы узнать, что читает мир. Издания из 20 стран, еще пахнущие типографской краской, дискуссии литераторов о наболевшем, встречи с авторами и автограф-сессии — на Минской международной книжной выставке-ярмарке по-прежнему есть все, что только могут пожелать любители художественного слова. Пока на круглых столах специалисты спорят, по-прежнему ли белорусы самая читающая нация, гости выставки просто подходят к стендам и покупают книги. Продажи стабильно высокие. А значит, скорая смерть печатной книге точно не грозит. Более того, отечественные издатели уже сейчас предсказывают новую волну интереса к национальной литературе.











Классики и современники





















— Мне удалось собрать коллекцию почтовых открыток и писем из блокадного Ленинграда. Ведь жизнь города не останавливалась: работали магазины, почта, выпускались открытки, которые ленинградцы отправляли на «большую землю». Я нашел более 500 таких открыток, ставших основой книги «Блакада».



Сегодня в 13:00 на главной сцене с новым проектом «Революция мокрых штанов» выступит колумнист «СБ» Андрей Муковозчик. Еще одна наша коллега, Инесса Плескачевская, в 14:30 проведет встречу с читателями на стенде ИД «Звязда». В 11:00 на национальном стенде подведут итоги литературного стартапа LitUp, а в 15:00 на главной сцене наградят победителей национального конкурса «Искусство книги».



Книга до Минска доведет

Белорусская классика, признаются зарубежные гости, в переводах им хорошо знакома. Генеральный директор Национальной академической библиотеки Казахстана Умитхан Муналбаева в Минске не первый раз. Вместе с коллегами привезла на нашу ярмарку более 300 книг, в том числе одну из главных реликвий Национальной библиотеки — «Историю Казахстана XVI—XVII веков». Фолиант требует крайне бережного обращения и в Нур-Султан должен вернуться в целости и сохранности. А вот полное собрание сочинений президента Казахстана Косым-Жомарта Токаева останется в Минске — такой подарок казахстанская делегация сделала для Александра Лукашенко, поблагодарив его за честь присутствовать в эти дни на белорусской земле. Первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков пообещал передать собрание Главе государства.









— Книга стоит почти четыре тысячи долларов — самый дорогостоящий наш экземпляр. Остальные издания, конечно, гораздо дешевле. Это в первую очередь литература по искусству, архитектуре. Много книг привезли для детей.















— Так получилось, что последним книжным событием для нас в 2020-м стала как раз минская выставка-ярмарка. После этого литературный мир закрылся, рассредоточился по национальным квартирам, спрятался в стенах издательств и фактически прекратил свое существование. Как сводки с фронтов приходили события о закрытии Лондонской книжной ярмарки, Парижского книжного салона, франкфуртской ярмарки... Так прошел год. И первая весточка возрождения книжного дела — минская ярмарка все же состоится! Сегодня это позволило нам всем снова вместе собраться, посмотреть друг на друга не только с экранов компьютеров. Минск показал мировому книжному сообществу, что снова есть надежда на возможность общаться вживую.

















КСТАТИ

Во время дискуссии участники рассматривали происходящие в мире процессы через призму высокого слова, которое помогает беспристрастно и точно анализировать трансформации во всех сферах общества. На форуме прозвучала инициатива создать Славянский книжный союз, который бы объединил литераторов по всему миру. Идея была поддержана участниками симпозиума из Болгарии, России, Беларуси, Сербии, Эстонии, Молдовы.

















Особое внимание белорусские книгоиздатели в этом сезоне уделили юбилеям классиков нашей литературы. Три знаковые даты — три народных писателя, чье творчество близко и понятно каждому белорусу. К 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина на выставке презентовали сразу две новинки: двадцать второй том серии «Золотая коллекция белорусской литературы» и книгу дочери писателя Татьяны Шамякиной «Iван Шамякiн. Вядомы i невядомы». Еще двумя изданиями в прошлом году пополнилась серия «Жыццё знакамiтых людзей Беларусi» издательства «Мастацкая лiтаратура».О двух новых книгах — «75 гадоў Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне» и «Блакада» — гостям выставки вчера рассказывал иНовинки отечественной литературы обживают в эти дни полки не только отдельных издательств, но и пространство «творческой кухни» — так называется одно из мест большого книжного дома, отданного в распоряжение Союза писателей Беларуси. Здесь наши литераторы представляют свои новые произведения и с удовольствием дискутируют: так победит ли в итоге электронная книга печатную?нынешнюю выставку рассматривает не только как большой праздник, но и как своеобразный отчет: что сделано союзом за прошедший год, что еще предстоит сделать:Более 50 новинок привезли на выставку иранские книгоиздатели. Последние десять лет они не упускают возможности заглянуть на книжный смотр в Минск — пообщаться с коллегами и представить свои главные премьеры. Самый ценный экспонат этого сезона — сборник миниатюр с картинами художника Махмуда Фаршчияна.не скрывает:На российском стенде, кроме классиков, в эти дни представляют и актуальных современников. В числе спикеров, онлайн заглянувших на минскую выставку, и лауреат «Большой книги» Шамиль Идиатуллин, представивший свой новый роман «Последнее время». О планах на 2021‑й и трех новых книгах с читателями беседовал популярный писатель Олег Рой.уверен, что минский форум — хороший пример для всего остального книжного мира:Инициатива создать Славянский книжный союз была выдвинута и поддержана участниками VII Международного симпозиума литераторов «Писатель и время» на ХХVIII Международной книжной выставке-ярмарке в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.Симпозиум проходил в формате офлайн и онлайн, собрал около 100 литераторов, издателей, известных общественных деятелей из 20 стран. Модератором встречи был директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Александр Карлюкевич.