Человечество потеряло два десятка миллионов лет жизни из-за пандемии COVID-19, передает РИА Новости.
Об этом сообщается в исследовании испанских ученых из Университета Помпеу Фабра. Оно опубликовано в журнале Scientific Reports.
Для анализа брали данные по числу погибших от COVID-19 в 81 стране. Ученые сравнили разницу между возрастом, когда человек умер от COVID-19, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших от вируса странах.
Эксперты использовали метод "Потерянные годы жизни" (YLL). Он позволяет оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.
– В целом в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни – 16 лет на каждую смерть, – обозначил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра.
Но эксперты отметили, что не учитывалось количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с коронавирусом.
Тем не менее ученые отмечают, что умершие от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний также лишились нескольких лет жизни из-за пандемии.
Проведенный The Daily Mail анализ данных исследования показал, что Непал оказался самой пострадавшей страной в мире при вычислении потерянных из-за COVID-19 лет жизни на одну смерть. В среднем непальцы потеряли около 26 лет жизни. В пятерку также вошли Тайвань, Боливия, Сальвадор и Доминиканская Республика.
Противоположность этим государствам – Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария, где на одну смерть от COVID-19 люди теряли менее десяти лет жизни.
Фото: pixabay.com
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Человечество потеряло двадцать миллионов лет жизни из-за коронавируса
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