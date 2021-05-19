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Человеческий капитал гораздо важнее финансового

Такое мнение «СБ. Беларусь сегодня» высказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало по итогам совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, посвященном развитию социальной сферы. Депутат обратила внимание:


– Мы не всегда будем молодыми, и стратегия активного долголетия, которая работает в нашей стране, должна действительно быть активной. Это значит, что расширяются возможности для занятий физической культурой, творчеством, бизнесом, IT -технологиями – словом, любой деятельностью, чтобы люди старшего поколения оставались как можно дольше активными. Нужно использовать их опыт, как профессиональный, так и жизненный.

Отдельное внимание Ирина Довгало уделила системе здравоохранения:

– Проект «Заботливая поликлиника» набирает ход, интенсивно внедряется в практику. А производство белорусских медпрепаратов позволило обеспечить в сложный период пандемии (а он, к сожалению, еще не закончился) обеспечить наших пациентов лекарствами. Треть лекарственных препаратов идет на экспорт.

Большой блок вопросов на сегодняшнем совместном заседании посвящен образованию, напомнила парламентарий:

– Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека.  Колоссальный спектр вопросов рассматривается сейчас в проекте изменений и дополнений в Кодекс об образовании. Но не могу не сказать об обсуждаемой теме единого экзамена по отдельным предметам. В некоторых регионах пока есть определенные вопросы по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях.  Поэтому в текущей пятилетке планируется строительство 90 дошкольных учреждений ориентировочно на 21 тысячу мест.

Депутат отметила, что планируется адаптировать дорожную систему под велодвижение, спортивные объекты должны работать до позднего вечера, а внутренний туризм необходимо развивать.

 – Культура – генетический код нашей нации. Но культура – это не только театры, музеи, библиотеки и др. Это и культура производства, и земледелия, и охраны труда, и просто бытовая культура. Но любая сфера - будь то социальная или производственная – это в первую очередь люди, кадры. Поэтому капитал человеческих ресурсов имеет гораздо большее значение, чем финансовый, – заключила Ирина Довгало.

Фото Таты Кавериной
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