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Чеки "Жилье" проиндексировали в Минске

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в столице Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 12 февраля 2021 года № 432 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" установлен в размере 25,617 (до этого – 25,008).

Речь идет об использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юрлиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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