Чехия ввела новые правила пересечения границы

Фото:

"Радио Прага"

Новые правила действуют с 9 ноября. Изменения обусловлены распространением COVID-19. На новой карте системы «Светофор» (координируется ЕС) большинство из европейских стран обозначены красным цветом. Это говорит о высоких показателях заболеваемости коронавирусом. Таким образом, все, кто хочет въехать на территорию Чешской Республики, должны сделать тест на коронавирусную инфекцию. Это не касается тех граждан ЧР, которые покинули страну не более чем на 12 часов. Исключение распространяется и на приграничных работников и учащихся, которые пересекают границу каждый день. Тестирование не нужно также в случае более длительного пребывания за границей членов семей, живущих и работающих далеко друг от друга и из-за пандемии лишенных возможности встречаться с близкими.Для государств, отмеченных на карте желтым (оранжевым) цветом, действует другое правило. Тестироваться должны те, кто выезжал за пределы Чехии работать на длительное время. Сюда относятся следующие страны: ФРГ, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, Греция и Кипр. К зеленой зоне относят страны, в которых за последние две недели зарегистрировано не более 25 новых случаев COVID-19, а общее количество положительных тестов составляет не более 4% от общего числа зараженных. Сюда пока что относят только Вьетнам.Без обязательного тестирования и последующего карантина в Чехию могут въехать жители Сингапура, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда и Австралии.За более детальной информацией о действующих ограничениях можно обратиться в консульства Чехии.В связи с опасной эпидситуацией в Чешской Республике с 22 октября 2020 года действуют кризисные меры: запрещено свободное передвижение граждан на всей территории ЧР. Невозможны турпоездки или визиты к друзьям. Это касается и тех, кто до сих пор мог неограниченно приезжать из так называемых зеленых стран. Попасть в Чехию теперь можно только в случае необходимости. Прибывающие должны следовать карантинным ограничениям.