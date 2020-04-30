Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

Сложившаяся на данный момент ситуация осложняет сельскохозяйственные работы по всей стране, но наибольшую тревогу властей вызывает факт быстрого сокращения объемов воды в подземных источниках. Министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец назвал ситуацию катастрофической., — отметил он.По словам министра, проблема сохранения источников подземных вод сейчас наиболее актуальна. Естественный процесс их пополнения длительный. Его не могут эффективно обеспечить кратковременные дожди. Ливней, которые ранее в республике были обычным явлением весной и осенью, в последние годы почти не наблюдается.В Чехии засуха усиливается с 2015 года. Снижается уровень воды в реках и искусственных водоемах. Высыхают мелкие речки и ручьи.В последние годы в некоторых чешских регионах в летние месяцы вводились ограничения на использование воды в бытовых целях из общественных источников. Запрещался, в частности, полив садов и наполнение бассейнов водой из трубопроводов.