Решение о продлении режима ЧП приняла палата депутатов, сообщает "Радио Прага".
Согласно решению режим продлится до 23 декабря. Отмечается, что коалиция правящего движения ANO и партии социал-демократов подала заявку на продление ЧП на 30 дней до 11 января, однако палата депутатов это предложение отклонила, и положение было продлено до 23 декабря.
Во время заседания правительства премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что цель продления действия режима ЧП – в первую очередь забота о здоровье людей и необходимость соблюдать все правила противоэпидемиологической системы PES.
Напомним, что действие режима ЧП в Чехии должно было закончиться 12 декабря.
По данным на 10 декабря, в Чехии зафиксировано 557 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 490 тыс. человек, умерли 9136.
Фото: pixabay.com
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Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
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