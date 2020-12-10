Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Решение о продлении режима ЧП приняла палата депутатов, сообщает "Радио Прага".


Согласно решению режим продлится до 23 декабря. Отмечается, что коалиция правящего движения ANO и партии социал-демократов подала заявку на продление ЧП на 30 дней до 11 января, однако палата депутатов это предложение отклонила, и положение было продлено до 23 декабря.

Во время заседания правительства премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что цель продления действия режима ЧП – в первую очередь забота о здоровье людей и необходимость соблюдать все правила противоэпидемиологической системы PES.

Напомним, что действие режима ЧП в Чехии должно было закончиться 12 декабря.

По данным на 10 декабря, в Чехии зафиксировано 557 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 490 тыс. человек, умерли 9136.

Фото:  pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ученые назвали самый полезный способ готовки говядины
Белорусские онкологи подготовили для коллег практическое пособие по ранней диагностике опухолей
Подборка приложений для тех, кто хочет выучить или подтянуть иностранный язык
В Минске торжественно открыта единая городская служба занятости населения
Караев: люди на прямых линиях поднимают не только частные, но и глобальные темы
Прогуляться по экотропе и заехать в гости к… Черной даме. Мы знаем, как интересно провести новогодние выходные
Как легко и быстро надеть линзы: 6 важных правил
Макей: угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать
В Жодино мужчина попал под колеса авто на пешеходном переходе
В Музее землеведения БГУ появились уникальные экспонаты – железные метеориты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
Макей: Беларусь на заседании СМИД СНГ проинформировала о ситуации внутри и вокруг страны
В Беларуси вырос спрос на городские экскурсии
Молодой педагог Татьяна Богданкевич из Смолевичей мечтала в университете выучить итальянский, но передумала и выбрала китайский
РАТА: в агентствах все еще решают вопросы с несостоявшимися поездками белорусов
С начала года в Гродненской области более 3000 многодетных семей досрочно воспользовались семейным капиталом
«Нужно десять лет, чтобы высота достигла метра». Мы посмотрели, как выращивают деревья для елочных базаров
На лыжероллерной трассе в Веснянке открылся зимний сезон
Могилевчанин Егор Дудко о победе в конкурсе юных вокалистов имени Ф. И. Шаляпина, везении и нелюбви к рэпу
Мюзикл-детектив в театре эстрады и региональные этапы отбора на «Славянский базар»: чем запомнилась прошедшая культурная неделя
ЖКХ: с начала отопительного сезона в Минске поступило более 72 тысяч заявок на ремонт батарей и труб
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как самому стать полицаем
Кто из молодых биатлонистов рвется в элиту?
Дмитрий Воронюк: в каждом нужно воспитывать чувство ответственности за свою жизнь, следующие поколения, будущее страны
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
И красиво, и безопасно. В Витебском государственном индустриально-технологическом колледже шьют защитные маски с вышивкой и стразами
В Гродно завершено расследование жестокого убийства женщины
Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил около 80,5 тысячи рублей
«Маруся» и весь модельный ряд. Посмотрите, какие авто и мотоциклы собирают парни из Бобруйска
Лотосы, зимний сад и экстремальные аттракционы – в Гомеле готовят новогодние сюрпризы
Рапота: держитесь за заводскую трубу – и все будет нормально
Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шестой сон Веры Павловны
Назван самый популярный производитель смартфонов в мире
В первую очередь – поддержка местного иммунитета. Комаровский рассказал, как лечить аденоидит
В Пуховичском районе автомобиль наехал на велосипедистку – женщина погибла
В Волковыске спасатели помогли мужчине, провалившемуся под лед
Молодежный посол ЦУР Дмитрий Белокопытов: важно, чтобы молодежь была финансово грамотной
Джордж Клуни попал в больницу
«Сейчас многие учат английский, а скоро перейдут на китайский». Доцент о трендах в языковом образовании
IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2135
На очередных торгах белорусский рубль окреп по отношению ко всем трем основным валютам
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Ростом движет молоко
В США зафиксирован рекордный уровень суточной смертности от коронавируса
Белорусско-российское учение «Запад-2021» будет носить оборонительный характер
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз
Авторы
СКАНИРУЙТЕ