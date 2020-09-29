Он начнет действовать с 5 октября и продлится в течение 30 дней. В районах с особенно быстрым распространением инфекции на две недели закроют школы, сообщает ТАСС.
Предполагается, что за это время чешские медики справятся с нарастанием второй волны COVID-19 в стране.
Напомним, до этого режим ЧС в Чехии действовал с 12 марта по 17 мая.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Чехии с начала пандемии поставляет 65 883. При этом на данный момент больше половины из них проходят лечение – это рекордный показатель.
Фото: pixabay.com
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Чехия повторно вводит режим ЧС из-за коронавируса
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