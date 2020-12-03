Чехия больше не будет заниматься созданием собственной вакцины от нового COVID-19. Об этом стало известно из сообщения Чешского информационного агентства, пишет ТАСС.
Согласно данным агентства, Министерство здравоохранения прекращает работу исследовательской группы вирусологов, которые с мая занимались разработкой препарата от COVID-19 под руководством кардиолога и депутата парламента Веры Адамковой. Базой для создания вакцины был Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.
Агентство отмечает, что одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, который полагал, что ученые не сумеют оперативно разработать эффективное лекарство и уступят пальму первенства другим разработчикам.
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Чехия боится уступить пальму первенства, поэтому прекращает разработку вакцины от COVID-19
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ