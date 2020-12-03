Чехия боится уступить пальму первенства, поэтому прекращает разработку вакцины от COVID-19

Согласно данным агентства, Министерство здравоохранения прекращает работу исследовательской группы вирусологов, которые с мая занимались разработкой препарата от COVID-19 под руководством кардиолога и депутата парламента Веры Адамковой. Базой для создания вакцины был Национальный институт гематологии и диффузии крови, а также Институт клинической и экспериментальной медицины.Агентство отмечает, что одним из противников работы над национальной вакциной являлся бывший министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, который полагал, что ученые не сумеют оперативно разработать эффективное лекарство и уступят пальму первенства другим разработчикам.