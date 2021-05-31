Чехи обыграли датчан в матче группового этапа ЧМ по хоккею

Чехи почти ровно в три раза превзошли сборную Дании по броскам (38:13) и вообще показали более классный хоккей. Но при этом по ходу матча проигрывали и смогли склонить чашу весов в свою сторону лишь в буллитной лотерее.Скандинавы вышли вперед благодаря точному броску Никласа Йенсена на 4-й минуте. И после этого они долго удерживали минимальный перевес.Но на 46-й минуте Доминик Кубалик все-таки расколдовал датские ворота. А затем чехи чуть лучше провели серию послематчевых бросков. Победный буллит на свой счет записал Филип Хытил.Команда Дании, для которой эта игра была последней на групповом этапе, не смогла пробиться в плей-офф. А вот чехи остаются в борьбе за одно из проходных мест.В 20:15 в группе «А» начнется один из самых ожидаемых матчей предварительной стадии между россиянами и шведами. А последние поединки в октете запланированы на завтра: швейцарцы сыграют с британцами, словаки – с чехами, а белорусы – с россиянами.Пока турнирная таблица «пульки» выглядит следующим образом: 1. Швейцария – 12 очков (6 матчей), 2. Россия – 12 (5), 3. Словакия – 12 (6), 4. Чехия – 10 (6), 5. Дания – 9 (7), 6. Швеция – 9 (6), 7. Великобритания – 4 (6), 8. Беларусь – 4 (6).По итогам группового этапа в плей-офф пробьются по четыре команды из двух групп, после чего пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.Действующими чемпионами мира являются финны, которые в финале ЧМ-2019 победили канадцев – 3:1. В прошлом году мировое первенство было отменено в связи с пандемией COVID-19.