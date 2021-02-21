Чего ждать от минской книжной выставки-ярмарки сегодня? Ловите воскресный гайд

Основная часть мероприятий запланирована на полдень. Однако, ранним пташкам, несомненно, будет на что посмотреть и чем заняться в «БелЭкспо».В 10.00 возле национального стенда автор десяти сборников стихов и рассказов на русском и белорусском языках Тамара Ковальчук презентует свою новую книгу «Четырнадцать дней Бориса Эльпинера». Издание создано на основе дневниковых записей старшего сержанта Бориса Эльпинера, которые трепетно передает нам писательница на страницах своего произведения.После Тамары Ковальчук «эстафету» по презентации своей книги в 10:30 принимает Анастасия Кузьмичева. Это уже третье ее издание, вышедшее в широкие массы. Есть в нем и стихи, и проза. Три рассказа писательницы вошли в сборник под названием «По ту сторону». А вот по ту сторону чего? Этот вопрос оставим открытым…К слову, эта уже третья книга Анастасии. Лирика порожает насыщенной эмоциональностью и внутренними переживаниями. Анастасия «срывает недоспелки с мыслей», потому что не видно боли «от перенасыщенности смысла». И всё же находит выход в сокровенном…У каждого автора есть полчаса, чтобы представить свое произведение, пообщаться с читателями и ответить на все их вопросы. В 11:00 посетителей национального стенда выставочного комплекса окунут в лето. А все потому, что «Настроение – август». Такую книгу привезла писательница Елена Щербакова. Дневниковый стиль, яркие воспоминания, философские вопросы…и многое другое.Одновременно с презентациями книг в «БелЭкспо», правда, на других площадках мероприятия будут набирать обороты. В 12:00 на главной сцене развернется музыкально-поэтическая программа поэта-песенника Федора Борового. Песни на его стихи исполняют Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виктор Вуячич, Олег Семенов, Ирина Сапунова и другие талантливые артисты. А ведь мало кто знает, что Фёдор Иванович по образованию инженер и за свою жизнь успел cменить несколько специальностей: от грузчика, слесаря, бригадира до руководителя различных структурных подразделений в транспортной сети, и даже стал бизнесменом. Однако судьба не дала погибнуть таланту – Фёдор Иванович начал писать. Познакомиться с ним и его творчеством можно будет с 12:00 до 13:00.Детская площадка будет ждать гостей с 12:00 до 13:30. Специально к 125-летию баснописца Кондрата Крапивы организаторы пригласили на презентацию книг серии «Кнігі нашага дзяціства» внучку писателя - Елену Атрахович.Кабинет писателя начнет работу с 14:00. Здесь представит свою книгу «Хочу жить» Ирина Токарева. Затем читателей познакомят с французской литературой.Творческие встречи, фотограф-сессии, презентации, конкурсы, викторины – последний день выставки обещает быть весьма насыщенным. К тому же погода благоволит: зима во благо тому, чтобы вы доехали до «БелЭкспо», сжалилась и разжала свои морозные объятия на выходные. Напомню, добраться до «ромашки» можно бесплатно на поэтическом автобусе. Транспорт доставит прямо к выставочному комплексу от станции метро «Немига».