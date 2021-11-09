Чеботарь: в деревообработке можно максимально раскрутить цепь производственных цепочек

На площадке ОАО "ФанДОК" под председательством заместителя Премьер-министра Юрия Назарова с участием руководителей ряда министерств и ведомств рассматривались вопросы дальнейшего развития региональных деревообрабатывающих производств, ориентированных на глубокую комплексную переработку сырья.– отметил Юрий Чеботарь.