Чеботарь: сокращение дифференциации в регионах напрямую зависит от эффективной работы реального сектора

На это обратил внимание первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщается на сайте Минэкономики.
Юрий Чеботарь открыл серию рабочих поездок руководства министерства в регионы для участия в сессиях областных Советов депутатов, выступив с докладом в Минском облисполкоме.
Замминистра обратил внимание на то, что в будущем году усилия по сокращению дифференциации в регионах будут сконцентрированы на трех приоритетах: инвестиции, экспорт, зарплата.
– Их достижение напрямую зависит от эффективной работы реального сектора. Поэтому на уровне отраслей и местной власти предстоит более активно заниматься вопросами диагностики и оценки перспектив развития, прежде всего госпредприятий, разбираться с проблемными долгами через инструменты трех указов – № 391, № 88 и № 200. Вводим KPI (ключевые показатели эффективности) для менеджмента госорганизаций – это рентабельность продаж, чистая прибыль, экспорт товаров и услуг. Не менее важная задача – импортозамещение. Здесь задействованы все министерства и регионы. Минской области необходимо выйти на $1,3 млрд импортозамещающей продукции, – отметил Юрий Чеботарь.
По его словам, на внешнем контуре необходимо усилить освоение перспективных экспортных рынков. Для этого существуют меры поддержки экспорта через базовые механизмы Указов № 534 и № 466.
– В 2022 году Минской области предстоит нарастить поставки сельхозпродукции и продовольствия до $1,3 млрд. А также прибавить по продукции машино- и автомобилестроения. Потенциал региона позволяет успешно решить эти задачи, задействуя имеющиеся резервы в фармацевтике, пищевой промышленности и, конечно, возможности индустриального парка "Великий камень", – констатировал Юрий Чеботарь.
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