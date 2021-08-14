Чеботарь обозначил основные акценты госпрограммы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

В вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь обозначил основные акценты госпрограммы социально-экономического развития нашей страны на 2021-2025 годы:







- В программе есть несколько опорных «китов». Во-первых это создание новых отраслей, новых производств. Сосредоточились на прорывных направлениях. Этому предшествовало много исследований, споров. Тем не менее были выделены высокотехнологичные прорывные проекты будущего или так называемые комплексные проекты. Мы уже фактически приступили к реализации программы и сформировали 6 подобных комплексных проектов.

Наиболее подготовленным и уже реализуемым Юрий Чеботарь назвал проект по созданию национального электротранспорта:

- Следующий проект коснется, наверное, каждого из нас. Это – «умные города».

Еще одно перспективное направление, говорит первый заместитель министра экономики, это фармацевтика и биотехнологии. Он подчеркнул, что буквально за короткое время показатели фармацевтической отрасли увеличились в два раза. И речь нынче идет о строительстве новых заводов и выпуске новой продукции.

- Например, на «Белмедпрепаратах» это создание высокотехнолочных производств противоопухолевых препаратов.

В регионах, отметил Юрий Чеботарь, предусмотрено формирование 13 кластеров:

- Базовыми точками роста таких направлений мы видим работу наших технопарков. На сегодняшний момент в стране их 16. В каждом регионе и в отдельных городах есть такие технопарки. Видим потенциал в том, чтобы развивать их функционал как точек предоставления услуг для малого и среднего бизнеса. Особенно в части предоставления того оборудования, который бизнес не может на первоначальном своем этапе себе позволить.





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